Sergio Sarmiento plantea una pregunta crucial: ¿Para qué salir a votar? Para algunos, votar es una obligación cívica, mientras que en realidad es un derecho.

El periodista señala que el voto es un derecho pero nadie debería ser obligado a ejercerlo. Sin embargo, este derecho también implica una responsabilidad.

“Cuando votamos podemos cambiar el rumbo de nuestro país hay gente que se queja y dice para qué voy a votar, si mi voto no va a valer de nada, si está ahí ese partido o ese candidato que ya domina todo y yo no puedo hacer nada para cambiar las cosas sin embargo, si algo nos demuestra la historia es que los ciudadanos sí podemos cambiar las circunstancias en las que vivimos”.

El periodista explica que desde el año 2000, México ha experimentado una alternancia en el poder. Este cambio de partidos gobernantes es una clara señal de que los ciudadanos pueden influir en las circunstancias políticas del país.

“Por supuesto que hay muchos políticos corruptos, hay muchos políticos que no se interesan en el bienestar de los ciudadanos. Pero yo le puedo decir a usted que los funcionarios corruptos los funcionarios que no que no tratan bien a los ciudadanos son electos por ciudadanos de buena voluntad que no votan”.

Sergio Sarmiento