Tanto a México como a Estados Unidos les conviene combatir el narcotráfico

En su columna de este día Sergio Sarmiento dice que “nos conviene a todos, tanto mexicanos como estadounidenses, combatir el narcotráfico y evitar el flujo de de drogas de todo tipo, particularmente el letal fentanilo, que está haciendo tanto daño a los estadounidenses, pero también de alguna manera a los mexicanos”.

El periodista menciona que no podríamos tener éxito en este esfuerzo; sin embargo, “si no empezamos por reconocer lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer: no se puede violar la soberanía de México”.

“Los legisladores estadounidenses que dicen que pueden pedir que sus tropas invadan México para combatir a los cárteles del narcotráfico, simplemente no saben lo que están diciendo”. Sergio Sarmiento

Sergio Sarmiento dice que eso sería una violación abierta del derecho internacional como lo hizo Rusia cuando invadió Ucrania, “eso no es aceptable para México y ni para ningún otro país del mundo”.

México como un país de flujo y de producción

Asimismo, el periodista menciona que también México tiene que reconocer la realidad y recuerda que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que en el país no se produce fentanilo, pero la propia Secretaría de la Defensa anuncia constantemente como han sido decomisados y asegurado instalaciones de fabricación de fentanilo.

“No podemos aceptar tampoco que la realidad que estamos viviendo no existe”, asegura Sergio Sarmiento y señala que México es país de tránsito y también lo es en producción, pero quizá los precursores no se producen aquí, sino en China, pero aquí se convierten en fentanilo y se manda a Estados Unidos.