GENERANDO AUDIO...

Pensionado, apunta la fecha del aguinaldo 2025. Getty Images.

El aguinaldo 2025 del IMSS e ISSSTE ya tiene fechas confirmadas de acuerdo con los calendarios oficiales de ambas instituciones. Se trata de un derecho económico que beneficia a millones de adultos mayores en México, y que cada fin de año representa un ingreso adicional.

Aguinaldo 2025 en el IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pagará el aguinaldo a los pensionados que se jubilaron bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

El depósito equivalente a una mensualidad de pensión se realizará el lunes 3 de noviembre de 2025 , junto con el pago regular de la pensión.

, junto con el pago regular de la pensión. Este beneficio aplica a quienes se pensionaron por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el régimen previo a la reforma de 1997.

Quienes están bajo la ley vigente a partir del 1 de julio de 1997 no reciben esta prestación.

En el ISSSTE

En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el aguinaldo se entrega en dos partes:

La primera mitad se pagará durante la primera quincena de noviembre.

se pagará durante la primera quincena de noviembre. La segunda mitad se entregará el 2 de enero de 2026, junto con la primera pensión del nuevo año.

Este esquema permite a los jubilados contar con recursos adicionales en dos momentos clave: las fiestas decembrinas y el inicio del siguiente año.

Foto: ISSSTE

Pago mensual de pensiones IMSS e ISSSTE en octubre 2025

Además del aguinaldo, las pensiones mensuales tienen fechas específicas:

El IMSS deposita el primer día hábil de cada mes , por lo que el pago de octubre se realizará el miércoles 1 de octubre de 2025 .

, por lo que el pago de octubre se realizará el . El ISSSTE deposita el último día hábil del mes anterior, por lo que el pago de octubre se hará el martes 30 de septiembre de 2025.

Qué hacer si no se refleja el pago

En caso de que el pago no aparezca en la cuenta bancaria, se recomienda contactar de inmediato a las instituciones:

IMSS: teléfono 800 623 2323 (opción 3) o atención presencial en subdelegaciones.

teléfono 800 623 2323 (opción 3) o atención presencial en subdelegaciones. ISSSTE: módulos de atención, teléfono 55 4000 1000 o buzón virtual en línea.

Es fundamental realizar este procedimiento de forma oportuna para garantizar el acceso a los depósitos correspondientes.