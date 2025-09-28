GENERANDO AUDIO...

Pensionado, ve cuándo recibirás tu aguinaldo. Foto: Getty Images

El aguinaldo 2025 para pensionados del IMSS e ISSSTE ya tiene fechas confirmadas según los calendarios oficiales de ambas instituciones. Este beneficio económico anual representa un ingreso adicional importante para millones de adultos mayores en México.

Aguinaldo 2025 en el IMSS

El IMSS pagará el aguinaldo a pensionados que se jubilaron bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997:

El depósito, equivalente a una mensualidad de pensión , se realizará a partir del lunes 3 de noviembre de 2025 , junto con el pago regular de la pensión.

, se realizará a partir del , junto con el pago regular de la pensión. Aplica a quienes se pensionaron por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el régimen previo a la reforma de 1997.

bajo el régimen previo a la reforma de 1997. Quienes se jubilaron a partir del 1 de julio de 1997 no reciben este beneficio.

Aguinaldo 2025 en el ISSSTE

Para los pensionados del ISSSTE, el aguinaldo se entrega en dos partes:

Primera mitad: durante la primera quincena de noviembre .

. Segunda mitad: 2 de enero de 2026, junto con la primera pensión del año.

A diferencia del IMSS, el aguinaldo del ISSSTE equivale a 40 días de salario, calculados conforme a la normativa vigente, y se suma al pago mensual de la pensión.

Fechas de pago mensual de pensiones

IMSS: primer día hábil de cada mes. Para octubre 2025, el pago será el miércoles 1 de octubre .

primer día hábil de cada mes. Para octubre 2025, el pago será el . ISSSTE: último día hábil del mes anterior. Para octubre 2025, el pago se realizará el martes 30 de septiembre.

Qué hacer si no se refleja el pago

Si el depósito no aparece en tu cuenta bancaria:

IMSS: llamar al 800 623 2323 (opción 3) o acudir a subdelegaciones.

llamar al 800 623 2323 (opción 3) o acudir a subdelegaciones. ISSSTE: acudir a módulos de atención, llamar al 55 4000 1000 o usar el buzón virtual en línea.

Es importante realizar este procedimiento de forma oportuna para garantizar el acceso a los depósitos correspondientes.