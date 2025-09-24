GENERANDO AUDIO...

El aguinaldo 2025 para pensionados se otorgará únicamente a quienes cumplan ciertos requisitos establecidos por la Ley del Seguro Social y programas específicos del Inapam. La prestación aplica principalmente a personas que se jubilaron bajo la Ley 73 del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, en modalidades de cesantía en edad avanzada o vejez.

Requisitos para acceder al aguinaldo del IMSS y ISSSTE

Para recibir el aguinaldo, los pensionados deben cumplir con condiciones como tener entre 60 y 65 años, contar con el período mínimo de cotización de acuerdo con la ley, haberse dado de baja del Régimen Obligatorio del Seguro Social, no tener empleo remunerado y haber registrado su pensión antes del 1 de julio de 1997.

Aquellos que cotizan bajo la Ley 97 del Seguro Social no tienen derecho a este pago, salvo quienes optaron por renta vitalicia incluida en su contrato con aseguradora.

Monto del aguinaldo 2025

El IMSS establece que el pago mínimo será de $7,003.00 para zonas fronterizas y $6,223.00 para el resto del país.

En el caso del ISSSTE, la cifra mínima garantizada es de $6,121.00. La Ley del Seguro Social garantiza que ningún pensionado reciba menos de estas cantidades.

Fechas de pago del aguinaldo

El aguinaldo para pensionados del IMSS se entregará en noviembre de 2025 junto con la pensión mensual, programada para el 3 de noviembre según el calendario oficial. En algunos casos, el pago puede fraccionarse, recibiendo la primera parte junto con la pensión y la segunda en enero de 2026.

Para los pensionados del ISSSTE, los depósitos se realizarán en tres partes: con la pensión el 31 de octubre, la primera parte del aguinaldo en la primera quincena de noviembre y el resto en enero del próximo año.

Aguinaldo del Inapam: vinculación productiva de adultos mayores

El Inapam también otorgará aguinaldo en 2025, aunque solo a quienes participen en el programa Vinculación Productiva de Personas Adultas Mayores, dirigido a personas de 60 años o más. Este programa permite ser contratados por empresas que tienen convenio oficial con el Inapam, con prestaciones que incluyen salario base, vacaciones, utilidades y aguinaldo, cumpliendo con la Ley Federal del Trabajo.

El monto del aguinaldo variará según la empresa y el tipo de contrato, pero la ley establece un pago mínimo equivalente a 15 días de salario. La entrega está prevista antes del 20 de diciembre de 2025.

Requisitos para acceder al programa Inapam

Para poder recibir el aguinaldo a través de Inapam, los interesados deben contar con:

Tener 60 años o más

Credencial del Inapam vigente

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet de salud)

Solicitud de inclusión social y entrevista con promotor(a) de Vinculación Productiva

Selección de oferta laboral o voluntaria y gestión de entrevista con empresas

Los módulos de Vinculación Productiva operan en horario de oficina, de 08:00 a 15:00 horas, y permiten a los adultos mayores incorporarse al mercado laboral bajo condiciones legales y con acceso a prestaciones.

Pensión del Bienestar

Hay quienes se preguntan si los beneficiarios de este apoyo económico gubernamental reciben aguinaldo. La respuesta es no, pues se trata de un programa social, y no de un plan de retiro, como en el caso del IMSS e ISSSTE.

