Fotos: Cuartoscuro

En México, millones de personas adultas mayores reciben actualmente apoyos sociales como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la tarjeta INAPAM. Ambos programas, operados por la Secretaría de Bienestar, están diseñados para contribuir a una mejor calidad de vida en la vejez, especialmente en sectores que no tuvieron acceso a una pensión contributiva.

Con la llegada del segundo semestre del año, suele surgir una duda común entre quienes reciben estos beneficios: ¿estos programas otorgan aguinaldo? La respuesta se encuentra en la legislación laboral vigente y depende de diversos factores.

¿La pensión del bienestar o el INAPAM dan derecho a aguinaldo?

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo es una prestación anual obligatoria que debe pagarse a todas las personas trabajadoras en activo y a quienes reciben pensiones del IMSS o del ISSSTE. La ley establece que esta prestación debe entregarse antes del 20 de diciembre de cada año.

Esto significa que los beneficiarios de programas sociales no contributivos, como la pensión del bienestar o la tarjeta INAPAM, no reciben aguinaldo, ya que no se trata de una relación laboral ni de una pensión derivada de aportaciones previas al sistema de seguridad social.

¿En qué casos sí se recibe aguinaldo con pensión del bienestar o INAPAM?

Existen personas adultas mayores que, además de contar con la pensión del bienestar o la tarjeta INAPAM, también reciben una pensión del IMSS o del ISSSTE. En estos casos, el aguinaldo sí es una prestación que corresponde por derecho, derivado del régimen de pensión contributiva.

Tanto el IMSS como el ISSSTE realizan este pago anualmente conforme a sus propias reglas. Por ejemplo, el IMSS suele pagarlo en una sola exhibición en noviembre, mientras que el ISSSTE lo hace generalmente en dos partes.

Por lo tanto, solo quienes tienen una pensión contributiva vigente pueden recibir aguinaldo, aun cuando también estén inscritos en programas sociales.

Además, se sabe que con la tarjeta INAPAM, algunas personas adultas mayores participan en el Programa de Vinculación Productiva, mediante el cual empresas formales pueden contratarlas con todas las garantías laborales que establece la Ley Federal del Trabajo.

¿Quiénes reciben la pensión del bienestar y la tarjeta INAPAM?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un apoyo bimestral de 6,200 pesos entregado por el Gobierno de México a todas las personas de 65 años o más, sin importar si cotizaron o no en algún sistema de seguridad social. Este programa es universal y forma parte de los apoyos prioritarios de la política social federal.

Por su parte, la tarjeta INAPAM se puede tramitar a partir de los 60 años. Con ella se accede a descuentos en farmacias, transporte público, servicios médicos, alimentos y actividades culturales. No otorga pagos en efectivo ni prestaciones adicionales.

Actualmente, se encuentra abierto el periodo de incorporación para adultos mayores nacidos entre julio y agosto de 1959, quienes pueden acudir al módulo correspondiente hasta el 21 de junio de 2025, según la Secretaría del Bienestar.

