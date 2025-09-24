Aguinaldo IMSS 2025: ¿cuántos días se pagan y cuánto recibirás?

GENERANDO AUDIO...

¿Quiénes recibirán el aguinaldo de la pensión IMSS? Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que los pensionados recibirán su aguinaldo equivalente a 30 días de pensión, lo que representa un mes completo de pago.

Esta prestación se entregará en el mes de noviembre, aunque aún no hay una fecha exacta de depósito.

El monto no es fijo para todos, ya que depende del ingreso mensual de cada pensionado. El aguinaldo no incluye las asignaciones familiares ni las ayudas asistenciales, por lo que el depósito se calculará únicamente sobre la pensión base que recibe cada beneficiario.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo de la pensión IMSS 2025?

No todos los jubilados tendrán acceso a esta prestación. El aguinaldo IMSS 2025 será entregado únicamente a quienes se pensionaron bajo la Ley 73 del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997.

Esto significa que los beneficiarios deben cumplir con:

Estar registrados antes del 1 de julio de 1997

Haber cumplido con el período mínimo de cotización

Haber obtenido la pensión por cesantía en edad avanzada o por vejez

Quienes se encuentran en este régimen recibirán en noviembre el pago correspondiente a un mes de pensión como aguinaldo.

Depósito y uso del aguinaldo para pensionados IMSS

Aunque el IMSS no ha revelado la fecha exacta de depósito, se espera que el pago se realice en la primera quincena de noviembre, como en años anteriores.

Este ingreso extra se convierte en un apoyo importante para los jubilados, quienes lo destinan comúnmente a gastos de fin de año, compras navideñas o de Año Nuevo.

La institución recordó que el aguinaldo es un derecho que se entrega cada año y no está sujeto a trámites adicionales, por lo que los beneficiarios sólo deben esperar a que el depósito se refleje en sus cuentas.