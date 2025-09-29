Aguinaldo IMSS e ISSSTE 2025: ¿cuáles son las fechas y montos confirmados?
El aguinaldo de 2025 para jubilados y pensionados del IMSS y el ISSSTE ya tiene fechas y montos definidos. Esta prestación es un derecho que cada fin de año garantiza un ingreso adicional para miles de familias en México.
¿Quiénes recibirán el aguinaldo?
El pago corresponde a los pensionados bajo la Ley 73 del Seguro Social, es decir, quienes se jubilaron antes del 1 de julio de 1997 en modalidades de cesantía en edad avanzada o vejez.
Para ser beneficiario se requiere:
- Tener entre 60 y 65 años al jubilarse
- Haber cumplido con el periodo mínimo de cotización
- Estar dado de baja del régimen obligatorio
- No desempeñar un empleo remunerado
En el caso de la Ley 97, sólo quienes contrataron renta vitalicia con una aseguradora tienen derecho a recibir aguinaldo.
Fechas de pago en 2025
IMSS: El depósito se realizará el 3 de noviembre de 2025, junto con la pensión mensual. En algunos casos, el pago puede dividirse en dos partes: noviembre y enero de 2026.
ISSSTE: Entregará el aguinaldo en tres exhibiciones:
- 31 de octubre de 2025 (primera parte)
- Primera quincena de noviembre (segunda parte)
- Enero de 2026 (resto del pago)
Montos confirmados
- IMSS: al menos 7 mil 003 pesos en zonas fronterizas y 6 mil 223 pesos en el resto del país
- ISSSTE: el pago base asciende a 6 mil 121 pesos