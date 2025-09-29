Aguinaldo IMSS e ISSSTE 2025: ¿cuáles son las fechas y montos confirmados?

GENERANDO AUDIO...

La prestación es un derecho que garantiza un ingreso adicional. Foto: Getty Images

El aguinaldo de 2025 para jubilados y pensionados del IMSS y el ISSSTE ya tiene fechas y montos definidos. Esta prestación es un derecho que cada fin de año garantiza un ingreso adicional para miles de familias en México.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo?

El pago corresponde a los pensionados bajo la Ley 73 del Seguro Social, es decir, quienes se jubilaron antes del 1 de julio de 1997 en modalidades de cesantía en edad avanzada o vejez.

Para ser beneficiario se requiere:

Tener entre 60 y 65 años al jubilarse

Haber cumplido con el periodo mínimo de cotización

Estar dado de baja del régimen obligatorio

No desempeñar un empleo remunerado

En el caso de la Ley 97, sólo quienes contrataron renta vitalicia con una aseguradora tienen derecho a recibir aguinaldo.

Fechas de pago en 2025

IMSS: El depósito se realizará el 3 de noviembre de 2025, junto con la pensión mensual. En algunos casos, el pago puede dividirse en dos partes: noviembre y enero de 2026.

ISSSTE: Entregará el aguinaldo en tres exhibiciones:

31 de octubre de 2025 (primera parte)

Primera quincena de noviembre (segunda parte)

Enero de 2026 (resto del pago)

Montos confirmados

IMSS: al menos 7 mil 003 pesos en zonas fronterizas y 6 mil 223 pesos en el resto del país

ISSSTE: el pago base asciende a 6 mil 121 pesos

