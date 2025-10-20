¿Vendrá bueno el pago? Montos exactos por aguinaldo a jubilados del IMSS y del ISSSTE

GENERANDO AUDIO...

Dinero. Foto: Cuartoscuro

Con los meses finales del año, llega el tan esperado pago del aguinaldo para algunos trabajadores y ciertos pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), institutos que han revelado el monto exacto que recibirán los beneficiarios.

¿Cuál es el monto exacto de aguinaldo para jubilados del IMSS?

Los jubilados del IMSS recibirán el pago de su aguinaldo, el cual equivale a una mensualidad completa de su pensión. El pago se tiene previsto para el lunes 3 de noviembre, confirmó el Instituto.

El pago del aguinaldo también estará acompañado de la mensualidad correspondiente al mes de noviembre para los jubilados del IMSS.

Aunque no todos los jubilados del IMSS recibirán el pago por concepto del aguinaldo, pues sólo se les depositará a aquellos que están bajo la Ley del 73, es decir, quienes empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, y se retiraron por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

¿Cuál es el monto exacto del aguinaldo para jubilados del ISSSTE?

Por su parte, los jubilados del ISSSTE recibirán la primera parte del aguinaldo durante la primera quincena de noviembre, días después de recibir el monto por concepto de su pensión mensual el 30 de octubre correspondiente a noviembre.

A diferencia del IMSS, el aguinaldo del ISSSTE equivale a 40 días de salario, calculados conforme a la normativa vigente, y se suma al pago mensual de la pensión.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

La segunda parte del pago por concepto del aguinaldo se hará hasta enero de 2026, cubriendo así el monto total previsto por el ISSSTE por concepto de aguinaldo para jubilados.