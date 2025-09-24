¿Habrá aguinaldo para adultos mayores con Pensión del Bienestar?

GENERANDO AUDIO...

Pensión Bienestar. Foto: Cuartoscuro

Los meses en los que se suele hacer el pago del aguinaldo están próximos y algunos pensionados recibirán el depósito más adelante. Sin embargo, los beneficiarios de la Pensión del Bienestar no recibirán un monto por concepto de aguinaldo.

¿Beneficiados de la Pensión Bienestar recibirán aguinaldo en 2025?

La respuesta es no. Los miles de beneficiados por el programa federal de la Pensión del Bienestar no recibirán, en los próximos meses, algún tipo de depósito por pago del aguinaldo.

La razón de no recibir aguinaldo es muy simple: la Pensión del Bienestar es un programa social que impulsa el Gobierno Federal y no genera algún tipo de prestación adicional como lo es el aguinaldo.

¿Por qué la Pensión del Bienestar no da aguinaldo?

La Pensión del Bienestar es un programa social, y el aguinaldo es una prestación laboral, el cual se entrega a los trabajadores al final del año. Por ello, no puede cubrirse un monto por concepto de aguinaldo para los beneficiarios del programa federal.

¿Qué pensionados sí recibirán aguinaldo?

Si bien la Pensión del Bienestar no entrega un pago por concepto de aguinaldo, hay pensionados que sí recibirán el monto al final del año. Se trata de aquellos pensionados contributivos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Aunque los pensionados del IMSS y del ISSSTE sí podrán recibir el aguinaldo, el pago no se hará para todos, pues está destinado para aquellos que se jubilaron bajo ciertos regímenes. Por ejemplo, la Ley 73 del Seguro Social.