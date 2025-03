Alertan por enlace falso de registro de Pensión Mujeres Bienestar en Guanajuato

GENERANDO AUDIO...

Delegación para el Bienestar alertó a través de un comunicado. Foto: Cuartoscuro

La Delegación para el Bienestar en Guanajuato emitió un comunicado este 11 de marzo para alertar a la población sobre la circulación de un enlace no oficial relacionado con el programa Pensión Mujeres Bienestar, el cual podría representar un riesgo de fraude, robo de información o instalación de software malicioso en dispositivos móviles.

Enlace falso circula en grupos de WhatsApp

El documento firmado por la titular de la Delegación, Alma Alcaraz, aclara que no existe ningún trámite en línea para registrarse al programa.

Asimismo, explicó que el proceso de incorporación se llevará a cabo de manera presencial del 4 al 30 de agosto en los módulos de atención ubicados en los 46 municipios del estado.

Se ha detectado un enlace no oficial circulando en grupos de WhatsApp y algunos medios de comunicación locales, el cual solicita información personal a los usuarios.

Las autoridades advierten que este tipo de enlaces pueden ser utilizados para cometer fraudes o robar datos personales.

¿Cómo evitar caer en fraudes?

La Delegación hizo un llamado a la población para verificar siempre la información a través de los canales oficiales:

Página oficial: www.gob.mx/bienestar

Redes sociales oficiales de la Secretaría del Bienestar y la Delegación de los Programas para el Bienestar en Guanajuato.

Pensión Mujeres Bienestar tendrá registro presencial

Todos los trámites de registro e inscripción al programa Pensión Mujeres Bienestar deben realizarse de manera presencial en los módulos de atención designados.

Las autoridades reiteraron que no se debe proporcionar información personal a través de enlaces no oficiales o sitios no verificados.

