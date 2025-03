No caigas en estafa de bonos del Bienestar: advierten a beneficiarias de programas

GENERANDO AUDIO...

Bienestar no da bonos a beneficiarias de programas. Foto: Cuartoscuro

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, alertó por bonos falsos que se otorgan a beneficiarias de los programas del Bienestar. ¿Qué dicen estos mensajes? En Unotv.com te explicamos cómo evitar caer en esta estafa.

Alertan por bonos falsos para beneficiarias del Bienestar

En su cuenta de X, la funcionaria señaló que, a través de WhatsApp, se manda un mensaje para otorgar un Bono Violeta, el cual ofrece 2 mil 600 pesos a mujeres y jefas de familia.

Está circulando vía WhatsApp un mensaje f4lso sobre supuestos bonos otorgados por @bienestarmx. Te recordamos que la única información oficial y vigente se encuentra en nuestras redes sociales oficiales.



“Circula vía WhatsApp un mensaje falso sobre supuestos bonos otorgados por la Secretaría del Bienestar”, aseguró Ariadna Montiel.

Sin embargo, la información es falsa, ya que la dependencia no manda este tipo de avisos. Por ello, no debes abrir ningún enlace, pues podrías caer en una estafa.

“La presidenta Claudia Sheinbaum y el departamento del Bienestar ha otorgado el Bono Violeta de 2 mil 600 pesos”, se lee en el falso mensaje enviado por WhatsApp a beneficiarias de programas sociales.

Según la falsa información, los bonos del Bienestar se otorgan a mujeres de 18 a 63 años a nivel nacional, lo cual no es así, ya que los programas sociales no dan apoyos económicos adicionales.

¿Cómo evitar caer en este fraude?

A fin de no caer en este fraude y evitar que se vulneren tus datos personales, la Secretaría del Bienestar señala que debes seguir estos consejos:

Ninguna dependencia del Gobierno de México te contacta por WhatsApp para ofrecerte algún apoyo económico

Las estafas mediante phishing tienen por objetivo robar tus datos personales y financieros para cometer otros delitos e incluso robar dinero de tus cuentas bancarias

tienen por objetivo robar tus datos personales y financieros para cometer otros delitos e incluso robar dinero de tus cuentas bancarias Si te llega un mensaje por WhatsApp que te pida ingresar a un link para obtener un apoyo, vales o cualquier otro beneficio, no lo abras y elimínalo de inmediato

En caso de cualquier duda o aclaración, se debe acceder al sitio oficial de la Secretaría del Bienestar: https://www.gob.mx/bienestar

Este tipo de mensajes sospechosos o fraudulentos se pueden denunciar ante la Policía Cibernética

¿La Secretaría del Bienestar sí ofrece bonos?

No. La Secretaría del Bienestar no ofrece ningún tipo de bonos. Así que, en caso de recibir cualquier aviso, ni siquiera le prestes atención, ya que los programas sociales determinan la cantidad a recibir y no dan dinero adicional.

Sin embargo, en el caso de la Pensión para Adultos Mayores, que se otorga a partir de los 65 años, la dependencia entrega el Pago de Marcha al auxiliar registrado en el programa tras el fallecimiento del beneficiario o beneficiaria.

Si los adultos mayores no hubieran designado a un representante, el Comité Técnico determinará bajo qué circunstancias se podría dar este apoyo.

¡Ahora ya lo sabes! No te dejes engañar por supuestos bonos del Bienestar, mismos que podrían poner en riesgo tus datos personales y financieros.