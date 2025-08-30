GENERANDO AUDIO...

Pensión IMSS 2025: ¿quiénes no recibirán aguinaldo? Foto: Getty Images.

El próximo mes de noviembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizará el pago correspondiente al aguinaldo para sus pensionados. Es importante señalar que no todas las personas pensionadas podrán cobrar esta prestación.

¿Por qué no todos los pensionados del IMSS podrán recibir aguinaldo en 2025?

El motivo por el que no todos los pensionados del instituto podrán recibir aguinaldo este año es debido al régimen bajo el que cotizaron durante su vida laboral.

Existen dos regímenes: Ley del Seguro Social de 1973 y Ley del Seguro Social de 1997. Sin embargo, solo los que cotizaron bajo una normativa podrán tener acceso al pago de aguinaldo, mientras que los otros quedarán excluidos de dicha prestación.

La Ley 73 es aplicable a las personas que cotizaron hasta el 30 de junio de 1997. En tanto, la Ley 97 se aplica para quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de ese año.

¿Quiénes sí y quiénes no recibirán aguinaldo en 2025?

Aquellas personas pensionadas bajo la Ley 73, ya sea en la modalidad de cesantía en edad avanzada o vejez, sí recibirán en noviembre el pago de aguinaldo.

En el caso de quienes reciben su pensión con base en la Ley 97, no tienen derecho a aguinaldo, ya que este régimen no contempla esta prestación. Solo los que optaron por la modalidad de renta vitalicia podrán recibirlo, ya que su contrato con una aseguradora puede incluir este concepto.

¿Cuándo depositan el aguinaldo a pensionados?

El IMSS confirmó que el aguinaldo para pensionados se entregará durante noviembre de 2025, además del pago de la pensión mensual correspondiente a ese periodo.

Si bien la institución no ha precisado el día exacto, de acuerdo con el calendario oficial de pagos, la dispersión de la pensión de dicho mes está programada para el lunes 3 de noviembre, por lo que a partir de esa fecha los beneficiarios podrían recibir también el aguinaldo.

