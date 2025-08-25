Apoyo del Bienestar para padres solteros: requisitos para esta ayuda de hasta 22 mil pesos
Apoyo del Bienestar para padres solteros 2025 establece requisitos y modalidades para madres, padres solos o tutores que buscan acceder a un apoyo económico de hasta 22 mil pesos anuales, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de enero de 2025.
Apoyo del Bienestar 2025 para padres solteros
El programa opera en la modalidad:
- Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños, hijos de Madres Trabajadoras que incluye a padres solteros. Está destinado a niñas y niños recién nacidos hasta un día antes de cumplir 4 años, o hasta 6 años en caso de discapacidad, cuando exista ausencia temporal o permanente de uno o ambos padres.
También existe un apoyo para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad materna. Dirigido a beneficiarios desde recién nacidos hasta los 23 años, cuya madre haya fallecido.
Requisitos para la ayuda económica para padres solteros
Los padres solteros (madre o padre) deberán cumplir con los siguientes criterios del Apoyo del Bienestar a Madres Solteras y Trabajadoras:
- Estar trabajando, estudiando o buscando empleo y no contar con servicios de cuidado infantil del IMSS, ISSSTE u otros
- Ser madre, padre solo o tutor de niñas o niños recién nacidos y hasta un día antes de cumplir 4 años, o 6 años en caso de discapacidad
La documentación que debe presentarse incluye:
- Escrito libre bajo protesta de decir verdad sobre la condición laboral o escolar
- Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE
- Identificación oficial vigente y CURP
- Comprobante de domicilio actualizado
- Acta de nacimiento y CURP de cada niña o niño
- En caso de discapacidad, certificado médico de institución pública o especialista con cédula profesional
En municipios indígenas se aceptan documentos alternativos, como constancias de autoridades locales o parteras.
Montos del apoyo económico 2025
El Apoyo del Bienestar 2025 contempla entregas bimestrales y la ayuda económica puede llegar a superar los 22 mil pesos anuales.
- 1,650 pesos por cada niña o niño hasta antes de cumplir 4 años; 9,900 al año
- 3,720 pesos por cada niña o niño con discapacidad hasta antes de cumplir 6 años; 22,320 al año
El recurso se entrega directamente a la madre, padre solo o tutor, por un máximo de tres niñas o niños por hogar, salvo casos de nacimientos múltiples.
Requisitos del Apoyo en caso de orfandad materna
En la modalidad B, los requisitos son:
- Que la persona responsable o el propio beneficiario, si es mayor de edad, realice el trámite
- Presentar acta de defunción o presunción de muerte de la madre
- Entregar acta de nacimiento y CURP de los hijos hasta 23 años
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
- Carta responsiva de buen uso de los recursos
Las incorporaciones aplican para hijas e hijos en orfandad materna a partir de marzo de 2013.
Priorización del apoyo
El programa dará prioridad a quienes residan en municipios con mayoría indígena o afromexicana, o con alto y muy alto grado de marginación, de acuerdo con los catálogos publicados por la Secretaría de Bienestar.