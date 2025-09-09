¿Cuándo y dónde se registran mayores de 18 años para el apoyo de 200 mil pesos?

GENERANDO AUDIO...

Autoridades ofrecen apoyos económicos. Foto: Cuartoscuro

El programa “Fomento cooperativo para el Bienestar 2025” ofrece monto de hasta 200 mil pesos para aquellos mayores de 18 años y que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades y entreguen la solicitud en hasta el 17 de septiembre.

¿Quiénes se registran para el apoyo de 200 mil pesos?

De acuerdo con la convocatoria, se otorgará un apoyo de hasta 200 mil pesos a las personas mayores de 18 años y que residan en el Estado de México. Qué, además, “sean desempleadas o subempleadas y que deseen constituirse legalmente o fortalecer una Sociedad cooperativa de productores y consumidores de bienes o servicios”, destacaron autoridades.

Las solicitudes deberán entregarse los días:

9, 10, 11, 12, 15 y 17 de septiembre de 2025.

La recepción de solicitudes ser hará en un horario de 9:00 a 17:00 horas en las Oficinas Regionales de Empleo.

El apoyo del Fomento Cooperativo para el Bienestar 2025, tiene cobertura en los 125 municipios del Estado de México y el apoyo económico está destinado a la constitución o fortalecimiento de la sociedad cooperativa. De acuerdo con autoridades, la cantidad se dará en una sola ocasión.

Los giros mercantiles autorizados son:

Artesanías

Talleres de oficios

Turismo

Reciclaje

Taller de reparaciones

Agroindustria

Los apoyos económicos se aplicará de la siguiente manera:

Adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta.

Adquisición de materia prima previamente autorizada por el área operativa.

Adaptación de locales.

Los que autorice la instancia normativa.

¿Dónde se entregan las solicitudes para el apoyo de 200 mil pesos?

Para la recepción de solicitudes, las autoridades del Estado de México han dispuesto 10 puntos a lo largo de la entidad. Las Oficinas Regionales de Empleo son: