Así puedes calcular tus semanas cotizadas para obtener pensión IMSS

Foto: Cuartoscuro

En México, contar con una pensión digna es uno de los principales respaldos para garantizar tranquilidad en la vejez. Para lograrlo, resulta indispensable conocer cuántas semanas tienes cotizadas ante el IMSS, ya que este dato es el que define si podrás acceder a una pensión y bajo qué condiciones.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recuerda que el número de semanas acumuladas determina tu derecho al retiro, y que cada régimen —Ley de 1973 o Ley de 1997— establece requisitos distintos. Por ello, consultar este historial se vuelve fundamental para planear con tiempo y asegurar un futuro más estable.

¿Cuántas semanas necesitas para pensionarte?

De acuerdo con el IMSS, el número de semanas depende de la ley aplicable:

Ley de 1973: necesitas al menos 500 semanas para acceder a una pensión.

necesitas al menos para acceder a una pensión. Ley de 1997: en 2025 se requieren 850 semanas y el requisito aumentará progresivamente hasta llegar a 1,000 en 2031.

Esto significa que quienes comenzaron a cotizar después de 1997 deben prever más tiempo de trabajo formal para alcanzar su pensión.

Cómo consultar tus semanas cotizadas en el IMSS

El IMSS ofrece dos formas sencillas de conocer tu Constancia de Semanas Cotizadas, un documento oficial que puedes descargar en línea desde su portal. Para obtenerlo solo necesitas:

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico vigente

En la app IMSS Digital: disponible para celulares, donde también puedes descargar tu Constancia de Semanas Cotizadas de manera gratuita.

Con esta constancia podrás conocer cuántas semanas llevas acumuladas y si estás cerca de cumplir con el requisito mínimo.

Cómo se calcula la pensión IMSS en cada régimen

El IMSS detalla que existen diferencias en el cálculo según la ley:

Ley de 1973: la pensión se calcula con el salario promedio de los últimos cinco años trabajados . Además, existe la opción de incrementar tu pensión mediante la Modalidad 40 .

la pensión se calcula con el . Además, existe la opción de incrementar tu pensión mediante la . Ley de 1997: depende del saldo acumulado en tu Afore, aunque desde 2024 se implementó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que busca apoyar a quienes tengan ahorro insuficiente.

Qué hacer si aún no completas las semanas requeridas

Si no alcanzas todavía el mínimo de semanas, el IMSS recomienda seguir cotizando para acumular más tiempo. También puedes revisar periódicamente tu situación en el portal y considerar alternativas como la Modalidad 40 para fortalecer tu futura pensión.

