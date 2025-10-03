Así puedes consultar tu saldo del Banco del Bienestar sin salir de casa
El Banco del Bienestar ofrece la posibilidad de consultar el saldo desde el celular, en casa o en cualquier lugar, sin necesidad de salir y hacer filas. Esta información es útil para los beneficiarios de las Pensiones Bienestar o Becas Bienestar.
La tarjeta Bienestar es el medio por el cual se realizan los depósitos a los beneficiarios de los programas del Gobierno de México. Para facilitar la revisión del saldo existen distintas opciones.
¿Cómo revisar tu saldo de la tarjeta Bienestar?
App del Banco del Bienestar
La aplicación del Banco del Bienestar permite consultar el saldo y movimientos de la tarjeta en tiempo real.
Pasos para usarla:
- Ingresa a la AppStore o PlayStore y descarga la app “Banco del Bienestar”
- Acepta los términos y condiciones
- Escribe tu número de celular
- Ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta y el NIP que usas en el cajero automático
- Genera una contraseña y confírmala
- Inicia sesión y podrás ver saldo y movimientos
De forma segura, la aplicación permite verificar recursos disponibles y compras realizadas siempre que haya conexión a internet. También se pueden consultar movimientos del mes en curso o el anterior.
La app incluye alertas de movimientos para reportar cargos sospechosos. Es importante cerrar la sesión al finalizar.
Verificar el saldo del Banco del Bienestar vía telefónica
Si no cuentas con internet, puedes conocer tu saldo por teléfono:
- Marca al 800 900 2000
- Selecciona la opción 1
- Ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta Bienestar y tu año de nacimiento
- El sistema te informará el saldo disponible
Consultar saldo en cajero automático
También puedes acudir a un cajero automático:
- Inserta tu tarjeta Bienestar
- Coloca tu NIP personal
- Selecciona la opción “Consultar saldo”
- El monto disponible aparecerá en pantalla
Recomendaciones al consultar tu saldo
- No compartas tu contraseña, NIP o número de tarjeta en lugares públicos
- Evita aplicaciones de terceros, utiliza solo la app oficial del Banco del Bienestar
- No uses redes WiFi públicas para consultar tu saldo