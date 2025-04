GENERANDO AUDIO...

Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil pesos bimestrales. FOTO: Getty Images

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar tendrán un pago extra de 3 mil pesos, en Unotv.com te hablamos de este depósito y para quienes aplica.

La Pensión Mujeres Bienestar, es un programa de la Secretaría del Bienestar que otorga a las personas inscritas un monto bimestral de 3 mil pesos, mismo que se deposita en la tarjeta del Banco del Bienestar en cada ciclo de dispersión.

¿Quiénes son las beneficiadas de un pago doble en la Pensión Mujeres Bienestar?

Este pago doble se refiere solo a una parte de la población, aplica a las mujeres beneficiarias que se localizan en Durango y Veracruz.

Lo que quiere decir es que en vez de recibir los 3 mil pesos que comúnmente recibirían, las personas reciben 6 mil pesos.

El motivo de que se les otorguen 3 mil pesos extras es que en estos dos estados habrá un proceso electoral, se llevarán a cabo las elecciones locales.

Lo que no deben perder de vista, es que no tendrán un pago de un bimestre, debido a que es un adelanto del pago que les corresponde, no un beneficio extra.

¿Quiénes reciben la Pensión Mujeres Bienestar?

Las reglas del programa detallan que está destinada a las mexicanas que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener de 63 a 64 años al momento de inscribirse (en agosto , todas las mujeres a partir de los 60 años podrán inscribirse).

al momento de inscribirse (en , todas las mujeres a partir de los podrán inscribirse). Ser mexicana por nacimiento o naturalización .

o . Vivir en la República Mexicana.

Una vez inscritas y con su tarjeta del Bienestar, podrán tener este apoyo económico bimestralmente.

¿Cómo aplica la dispersión para 2025 en la Pensión Mujeres bienestar?

Los pagos se dividen en bimestres, por lo que aplican de la siguiente manera:

Enero-febrero

Marzo-abril

Mayo-junio

Julio-agosto

Septiembre-octubre

Noviembre-diciembre

Te recordamos que, ante cualquier duda, verifiques la página oficial de la Secretaría del Bienestar o sus redes sociales oficiales.