Bienestar anunció suspensión de este trámite que da 6 mil 200 pesos; detalles

Foto: Cuartoscuro

A pesar de que la Secretaría del Bienestar anunció recientemente el calendario oficial de pagos de los programas y las pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre, hay beneficiarios que no podrán realizar ningún trámite por la tormenta Lorena.

Suspenden trámites de la Secretaría del Bienestar por Lorena

Si bien Lorena dejó de ser huracán categoría 1 y pasó a ser tormenta tropical, todos los trámites en Baja California y Sonora quedaron suspendidos hasta nuevo aviso, así lo confirmó la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel.

Esta decisión de la dependencia federal, indicó, se tomó con el objetivo de proteger la integridad de la población de las entidades antes mencionadas.

Es importante señalar que la suspensión aplica únicamente a actividades en módulos y oficinas de ambos estados y solo será durante la contingencia, por lo que se reanudarán una vez que las condiciones lo permitan.

La dispersión de pagos está garantizada

A pesar de lo anterior, la Secretaría del Bienestar precisó que los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre están garantizados para todos los beneficiarios de: Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y Programa Madres Trabajadoras.

Los depósitos seguirán realizándose de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios, siguiendo el calendario oficial de pagos anunciado el 1 de septiembre.

Calendario de pagos del Bienestar

El calendario de pagos para el bimestre septiembre-octubre de los programas y pensiones del Bienestar quedó de la siguiente forma:

