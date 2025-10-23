GENERANDO AUDIO...

Buenas noticias para las personas pensionadas bajo la Ley del Seguro Social de 1973, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que recibirán su pensión y el aguinaldo 2025 en un solo depósito el próximo 3 de noviembre.

El pago aplicará únicamente para quienes se retiraron por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, y equivale a una mensualidad adicional, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Debes recordar que el depósito se realizará de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿Cuándo cae el pago doble del IMSS?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, el lunes 3 de noviembre de 2025 se realizará el depósito correspondiente a la pensión del mes y al aguinaldo anual.

Por ejemplo, una persona que recibe 7 mil pesos de pensión mensual, verá reflejado un depósito total de 14 mil pesos en su cuenta bancaria.

Otro dato importante es que el aguinaldo lo recibirán únicamente las personas pensionadas bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, es decir:

Quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997

Y se retiraron por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez

Las personas que cotizan bajo la Ley de 1997 (cuyo retiro se gestiona mediante una Afore) no reciben aguinaldo, ya que su pensión proviene de los ahorros individuales.

El Instituto pidió a los pensionados no compartir información personal por teléfono o redes sociales, y recordó que todos los trámites son gratuitos y automáticos.

Para más información:

800 623 2323

www.imss.gob.mx

O acude a tu Unidad de Medicina Familiar correspondiente.

