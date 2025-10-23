¿Buscas más dinero en tu pensión? Esto debes hacer para incrementarla

GENERANDO AUDIO...

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explicó que algunas personas pueden incrementar su pago mensual si cumplen con ciertos requisitos. A partir del 3 de noviembre de 2025, el IMSS aplicará un aumento del 15% a las pensiones de quienes viven solos y no tienen familiares registrados como beneficiarios. Esta ayuda se conoce como “apoyo asistencial” y busca compensar la falta de otros pagos adicionales.

¿Cómo pedir el aumento?

El trámite es gratis y se hace en la oficina del IMSS que le corresponde al pensionado. Debe llenarse el formato IMSS-01-007, llamado Asignaciones Familiares, también se puede consultar y descargar desde la página oficial imss.gob.mx.

¿Por qué se dará este aumento?

El IMSS explicó que este aumento se llama ayuda asistencial, se da a los pensionados que no tienen esposa, esposo, pareja, hijos o padres que dependan de ellos.

La idea es compensar que no reciben los pagos extra que sí obtienen los pensionados con familia registrada.

¿Cuándo llegará el dinero?

El aumento se verá reflejado el 3 de noviembre de 2025, junto con el aguinaldo.

No habrá un pago separado; el dinero se depositará en la misma cuenta donde normalmente reciben su pensión.

El depósito se hará en bancos como Bancomer, Banamex, Banorte, Santander y Banco del Bienestar, entre otros.

¿Cuánto aumentará la pensión?

El aumento será del 15% del dinero que ya recibe cada persona.

Por ejemplo, si una persona cobra 9 mil pesos al mes, con el aumento del 15% ahora recibirá 10 mil 350 pesos.

Este apoyo sólo aplica si no tienen familiares dependientes registrados en el IMSS, la ayuda del 15% no se da automáticamente.

Las personas deben acudir a su clínica o unidad del IMSS y llevar los siguientes documentos:

Identificación oficial con foto

con foto Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

(no mayor a tres meses) CURP reciente

Todos los datos deben coincidir con los del sistema del IMSS. Si hay errores, el trámite puede ser rechazado.

Aumentos si tienes familiares registrados

Si la persona pensionada sí tiene familiares registrados, puede recibir otros aumentos:

Situación del pensionado Porcentaje de aumento Tiene esposa o pareja registrada 15% Tiene hijos menores de 16 años o hasta 25 si estudian 10% por cada hijo Tiene padres que dependen económicamente de él o ella 10% No tiene familiares registrados 15% (ayuda asistencial)

Si alguno de estos familiares fallece, el aumento dejará de aplicarse.

También pueden acudir a la subdelegación del IMSS más cercana para pedir orientación.

El trámite es gratuito y puede hacerse durante todo el año.