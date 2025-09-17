Calendario Bienestar: estas letras reciben pago el 17 y 24 de septiembre

dinero adultos mayores
Pensión adultos mayores. Foto: Cuartoscuro

Septiembre avanza y con ello continúa el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar. Si recibes el depósito de la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad o Mujeres Bienestar, es importante que sepas a qué apellidos les corresponde el pago el 17 y 24 de septiembre de 2025.

Los depósitos se realizan de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar y en orden alfabético, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar.

Calendario de pagos

LetraFecha
ALunes 1
BMartes 2
CMiércoles 3 y jueves 4
D, E, FViernes 5
GLunes 8 y martes 9
H, I, J, KMiércoles 10
LJueves 11
MViernes 12 y lunes 15
N, Ñ, OMiércoles 17
P, QJueves 18
RViernes 19 y lunes 22
SMartes 23
T, U, VMiércoles 24
W, X, Y, ZJueves 25

¿Qué apellidos cobran el 17 y 24 de septiembre?

De acuerdo con el calendario de pagos, el miércoles 17 de septiembre recibirán depósito las personas cuyo primer apellido inicie con las letras N, Ñ y O.

Lo mismo ocurrirá el miércoles 24 de septiembre, ya que nuevamente se entregarán pagos a los beneficiarios cuyos apellidos comiencen con T, U, y V.

Programas que reciben pago en septiembre

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
  • Pensión Mujeres Bienestar

Los pagos se depositan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, que pueden usarse como cualquier tarjeta bancaria para compras o retiros de efectivo.

