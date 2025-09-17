Calendario Bienestar: estas letras reciben pago el 17 y 24 de septiembre

GENERANDO AUDIO...

Pensión adultos mayores. Foto: Cuartoscuro

Septiembre avanza y con ello continúa el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar. Si recibes el depósito de la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad o Mujeres Bienestar, es importante que sepas a qué apellidos les corresponde el pago el 17 y 24 de septiembre de 2025.

Los depósitos se realizan de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar y en orden alfabético, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar.

Calendario de pagos

Letra Fecha A Lunes 1 B Martes 2 C Miércoles 3 y jueves 4 D, E, F Viernes 5 G Lunes 8 y martes 9 H, I, J, K Miércoles 10 L Jueves 11 M Viernes 12 y lunes 15 N, Ñ, O Miércoles 17 P, Q Jueves 18 R Viernes 19 y lunes 22 S Martes 23 T, U, V Miércoles 24 W, X, Y, Z Jueves 25

¿Qué apellidos cobran el 17 y 24 de septiembre?

De acuerdo con el calendario de pagos, el miércoles 17 de septiembre recibirán depósito las personas cuyo primer apellido inicie con las letras N, Ñ y O.

Lo mismo ocurrirá el miércoles 24 de septiembre, ya que nuevamente se entregarán pagos a los beneficiarios cuyos apellidos comiencen con T, U, y V.

Programas que reciben pago en septiembre

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Pensión Mujeres Bienestar

Los pagos se depositan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, que pueden usarse como cualquier tarjeta bancaria para compras o retiros de efectivo.