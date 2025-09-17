Calendario Bienestar: estas letras reciben pago el 17 y 24 de septiembre
Septiembre avanza y con ello continúa el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar. Si recibes el depósito de la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad o Mujeres Bienestar, es importante que sepas a qué apellidos les corresponde el pago el 17 y 24 de septiembre de 2025.
Los depósitos se realizan de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar y en orden alfabético, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar.
Calendario de pagos
|Letra
|Fecha
|A
|Lunes 1
|B
|Martes 2
|C
|Miércoles 3 y jueves 4
|D, E, F
|Viernes 5
|G
|Lunes 8 y martes 9
|H, I, J, K
|Miércoles 10
|L
|Jueves 11
|M
|Viernes 12 y lunes 15
|N, Ñ, O
|Miércoles 17
|P, Q
|Jueves 18
|R
|Viernes 19 y lunes 22
|S
|Martes 23
|T, U, V
|Miércoles 24
|W, X, Y, Z
|Jueves 25
¿Qué apellidos cobran el 17 y 24 de septiembre?
De acuerdo con el calendario de pagos, el miércoles 17 de septiembre recibirán depósito las personas cuyo primer apellido inicie con las letras N, Ñ y O.
Lo mismo ocurrirá el miércoles 24 de septiembre, ya que nuevamente se entregarán pagos a los beneficiarios cuyos apellidos comiencen con T, U, y V.
Programas que reciben pago en septiembre
- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
- Pensión Mujeres Bienestar
Los pagos se depositan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, que pueden usarse como cualquier tarjeta bancaria para compras o retiros de efectivo.