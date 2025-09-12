Calendario Bienestar: pausa de pagos el 16 de septiembre, reinician el 17

GENERANDO AUDIO...

El próximo martes 16 de septiembre no habrá pagos de la Pensión Bienestar, ya que el Banco del Bienestar suspenderá operaciones por el Día de la Independencia de México. La dispersión de recursos se reanudará el miércoles 17 de septiembre, iniciando con los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las letras N, Ñ y O, de acuerdo con el calendario oficial.

Pago del quinto bimestre de 2025

Durante septiembre se están entregando los depósitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de los programas:

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

Los pagos comenzaron el pasado 1 de septiembre y avanzan de acuerdo con la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

¿Por qué se suspende el pago?

El Banco del Bienestar y otras instituciones financieras no operarán el 16 de septiembre por ser día feriado bancario, en conmemoración del inicio de la Independencia de México.

Montos de la Pensión Bienestar en septiembre 2025

Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

6 mil 200 pesos bimestrales Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

3 mil pesos bimestrales Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

3 mil 200 pesos bimestrales Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: Mil 650 pesos bimestrales

Uso de la tarjeta

La tarjeta del Bienestar puede utilizarse como cualquier tarjeta bancaria: para hacer compras en establecimientos, retirar efectivo en cajeros automáticos o consultar saldo.