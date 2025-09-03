Calendario oficial Pensión Bienestar: pagos del 1 al 25 de septiembre

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Del 1 al 25 de septiembre de 2025 se lleva a cabo el depósito de las Pensiones y Programas para el Bienestar, según la letra del primer apellido de cada beneficiario. De acuerdo con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, los recursos correspondientes al bimestre septiembre–octubre se dispersan de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Qué programas reciben pago en septiembre 2025?

La dispersión bancaria abarca a diferentes pensiones y programas sociales:

Pensión para Personas Adultas Mayores – 6 mil 200 pesos.

– 6 mil 200 pesos. Pensión para Personas con Discapacidad – 3 mil 200 pesos.

– 3 mil 200 pesos. Pensión Mujeres Bienestar – 3 mil 000 pesos.

– 3 mil 000 pesos. Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras – 1 mil 650 pesos.

Calendario de pago: orden por letra de apellido

Los depósitos se realizan en orden alfabético, iniciando el 1 de septiembre con la letra A y concluyendo el 25 de septiembre con las letras W, X, Y y Z. Cada día, el Banco del Bienestar libera los recursos a los beneficiarios cuyo apellido corresponde al calendario oficial.

A: lunes 1

lunes 1 B: martes 2

martes 2 C: miércoles 3 y jueves 4

miércoles 3 y jueves 4 D, E, F: viernes 5

viernes 5 G: lunes 8 y martes 9

lunes 8 y martes 9 H, I, J, K: miércoles 10

miércoles 10 L: jueves 11

jueves 11 M: viernes 12 y lunes 15

viernes 12 y lunes 15 N, Ñ, O: miércoles 17

miércoles 17 P, Q: jueves 18

jueves 18 R: viernes 19 y lunes 22

viernes 19 y lunes 22 S: martes 23

martes 23 T, U, V: miércoles 24

miércoles 24 W, X, Y, Z: jueves 25

Beneficiarios de nuevo ingreso

La Secretaría del Bienestar precisó que las personas que se registraron en agosto de 2025 en los programas de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar no recibirán este pago, ya que la entrega de sus tarjetas bancarias continúa en proceso.

El Gobierno de México reiteró que estos programas son de carácter público y no pueden ser utilizados con fines políticos o electorales, ya que están destinados exclusivamente a garantizar el derecho al bienestar de los sectores prioritarios de la población.