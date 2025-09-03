¿Vives en Chihuahua? Este es el calendario para los pagos del Bienestar y las sucursales

| 13:00 | Edith Rojas - Redacción Uno TV | UnoTV
Pension Bienestar Chiahuaha
Iniciaron los pagos del Bienestar correspondientes a septiembre. Foto: Cuartoscuro

El pago de los apoyos del Bienestar septiembre-octubre 2025 en Chihuahua inició este mes e incluye la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Adulto Mayor, la Pensión Discapacidad y el programa de Madres Trabajadoras.

Calendario de pagos Bienestar en Chihuahua septiembre 2025

Los depósitos se realizan de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del beneficiario. A partir de esa fecha, el recurso estará disponible en la tarjeta.

El calendario de pagos en septiembre de 2025 es el siguiente:

  • A: lunes 1
  • B: martes 2
  • C: miércoles 3 y jueves 4
  • D, E, F: viernes 5
  • G: lunes 8 y martes 9
  • H, I, J, K: miércoles 10
  • L: jueves 11
  • M: viernes 12 y lunes 15
  • N, Ñ, O: miércoles 17
  • P, Q: jueves 18
  • R: viernes 19 y lunes 22
  • S: martes 23
  • T, U, V: miércoles 24
  • W, X, Y, Z: jueves 25

Sucursales Banco del Bienestar en Chihuahua

El Banco del Bienestar en Chihuahua cuenta con diferentes sucursales para que los beneficiarios localicen la más cercana. Algunas de ellas son:

Ciudad Juárez

  • C. Ramón Corona 137 Norte, Centro, C.P. 32000
  • C. Acolhuas s/n, Azteca, C.P. 32280
  • Av. Vicente Guerrero s/n, Ex Hipódromo, C.P. 32330
  • C. Ignacio Mariscal s/n, Centro, C.P. 32000

Villa Ahumada

  • C. Juárez s/n, Chihuahuita, C.P. 32800

Chihuahua

  • C. Ernesto Talavera s/n, Cuarteles, C.P. 31020
  • Av. Tecnológico s/n, Revolución, C.P. 31135

Delicias

  • Av. Parque 106, Ciudad Delicias Centro, C.P. 33000
  • C. 3 Sur s/n, Ciudad Delicias Centro, C.P. 33000

Casas Grandes

  • C. Revolución 408, Centro, C.P. 31850

Hidalgo del Parral

  • C. Libertad 11, Hidalgo del Parral Centro, C.P. 33800
  • C. Anillo Perimetral Luis Donaldo Colosio s/n, Campo Militar, C.P. 33825

Ascensión

  • C. Dos Naciones s/n, Ascensión Centro, C.P. 31820

Camargo

  • Blvd. Luis H. Álvarez s/n, Árbol Grande, C.P. 33739

De esta forma, los beneficiarios de los programas Bienestar en Chihuahua pueden consultar el día que corresponde a su apellido y la sucursal más cercana del Banco del Bienestar para realizar sus trámites.

