¿Vives en Chihuahua? Este es el calendario para los pagos del Bienestar y las sucursales
El pago de los apoyos del Bienestar septiembre-octubre 2025 en Chihuahua inició este mes e incluye la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Adulto Mayor, la Pensión Discapacidad y el programa de Madres Trabajadoras.
Calendario de pagos Bienestar en Chihuahua septiembre 2025
Los depósitos se realizan de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del beneficiario. A partir de esa fecha, el recurso estará disponible en la tarjeta.
El calendario de pagos en septiembre de 2025 es el siguiente:
- A: lunes 1
- B: martes 2
- C: miércoles 3 y jueves 4
- D, E, F: viernes 5
- G: lunes 8 y martes 9
- H, I, J, K: miércoles 10
- L: jueves 11
- M: viernes 12 y lunes 15
- N, Ñ, O: miércoles 17
- P, Q: jueves 18
- R: viernes 19 y lunes 22
- S: martes 23
- T, U, V: miércoles 24
- W, X, Y, Z: jueves 25
Sucursales Banco del Bienestar en Chihuahua
El Banco del Bienestar en Chihuahua cuenta con diferentes sucursales para que los beneficiarios localicen la más cercana. Algunas de ellas son:
Ciudad Juárez
- C. Ramón Corona 137 Norte, Centro, C.P. 32000
- C. Acolhuas s/n, Azteca, C.P. 32280
- Av. Vicente Guerrero s/n, Ex Hipódromo, C.P. 32330
- C. Ignacio Mariscal s/n, Centro, C.P. 32000
Villa Ahumada
- C. Juárez s/n, Chihuahuita, C.P. 32800
Chihuahua
- C. Ernesto Talavera s/n, Cuarteles, C.P. 31020
- Av. Tecnológico s/n, Revolución, C.P. 31135
Delicias
- Av. Parque 106, Ciudad Delicias Centro, C.P. 33000
- C. 3 Sur s/n, Ciudad Delicias Centro, C.P. 33000
Casas Grandes
- C. Revolución 408, Centro, C.P. 31850
Hidalgo del Parral
- C. Libertad 11, Hidalgo del Parral Centro, C.P. 33800
- C. Anillo Perimetral Luis Donaldo Colosio s/n, Campo Militar, C.P. 33825
Ascensión
- C. Dos Naciones s/n, Ascensión Centro, C.P. 31820
Camargo
- Blvd. Luis H. Álvarez s/n, Árbol Grande, C.P. 33739
De esta forma, los beneficiarios de los programas Bienestar en Chihuahua pueden consultar el día que corresponde a su apellido y la sucursal más cercana del Banco del Bienestar para realizar sus trámites.