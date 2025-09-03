GENERANDO AUDIO...

El pago de los apoyos del Bienestar septiembre-octubre 2025 en Chihuahua inició este mes e incluye la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Adulto Mayor, la Pensión Discapacidad y el programa de Madres Trabajadoras.

Calendario de pagos Bienestar en Chihuahua septiembre 2025

Los depósitos se realizan de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del beneficiario. A partir de esa fecha, el recurso estará disponible en la tarjeta.

El calendario de pagos en septiembre de 2025 es el siguiente:

A: lunes 1

B: martes 2

C: miércoles 3 y jueves 4

D, E, F: viernes 5

G: lunes 8 y martes 9

H, I, J, K: miércoles 10

L: jueves 11

M: viernes 12 y lunes 15

N, Ñ, O: miércoles 17

P, Q: jueves 18

R: viernes 19 y lunes 22

S: martes 23

T, U, V: miércoles 24

W, X, Y, Z: jueves 25

Sucursales Banco del Bienestar en Chihuahua

El Banco del Bienestar en Chihuahua cuenta con diferentes sucursales para que los beneficiarios localicen la más cercana. Algunas de ellas son:

Ciudad Juárez

C. Ramón Corona 137 Norte, Centro, C.P. 32000

C. Acolhuas s/n, Azteca, C.P. 32280

Av. Vicente Guerrero s/n, Ex Hipódromo, C.P. 32330

C. Ignacio Mariscal s/n, Centro, C.P. 32000

Villa Ahumada

C. Juárez s/n, Chihuahuita, C.P. 32800

Chihuahua

C. Ernesto Talavera s/n, Cuarteles, C.P. 31020

Av. Tecnológico s/n, Revolución, C.P. 31135

Delicias

Av. Parque 106, Ciudad Delicias Centro, C.P. 33000

C. 3 Sur s/n, Ciudad Delicias Centro, C.P. 33000

Casas Grandes

C. Revolución 408, Centro, C.P. 31850

Hidalgo del Parral

C. Libertad 11, Hidalgo del Parral Centro, C.P. 33800

C. Anillo Perimetral Luis Donaldo Colosio s/n, Campo Militar, C.P. 33825

Ascensión

C. Dos Naciones s/n, Ascensión Centro, C.P. 31820

Camargo

Blvd. Luis H. Álvarez s/n, Árbol Grande, C.P. 33739

De esta forma, los beneficiarios de los programas Bienestar en Chihuahua pueden consultar el día que corresponde a su apellido y la sucursal más cercana del Banco del Bienestar para realizar sus trámites.

