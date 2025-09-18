“Comemos Tod@s” en Quintana Roo: anuncian fechas del tercer depósito de 2025

GENERANDO AUDIO...

Programa “Comemos Tod@s” en Quintana Roo. Foto: X @MaraLezama

Mara Lezama, gobernadora del estado de Quintana Roo, informó que del 23 al 26 de septiembre se realizará el depósito correspondiente a la tercera dispersión de 2025 del programa “Comemos Tod@s”, por lo que a los beneficiarios se les recomienda estar al pendiente de sus cuentas.

“Comemos Tod@s”: en septiembre cae el tercer depósito del año

“Comemos Tod@s” es un programa social impulsado por el Gobierno de Quintana Roo que consiste en paquetes alimentarios, además de un depósito de dinero mediante una tarjeta electrónica, para que las personas de pocos recursos puedan adquirir víveres.

El apoyo económico se entrega de manera bimestral, y la gobernadora confirmó que el tercer depósito del año se realizará a partir de la próxima semana, del 23 al 26 de septiembre.

Los beneficiarios pueden ingresar al sitio wuzi.mx/programas-sociales para darle seguimiento al depósito. También se puede consultar el saldo de la tarjeta electrónica, movimientos o desactivar la tarjeta en caso de robo o extravío, comunicándose al teléfono 998-387-0944.

¿Cuáles son los beneficios del programa “Comemos Tod@s”?

Éstos son los beneficios con los que cuentan las personas inscritas al programa:

Apoyo alimentario: un paquete alimentario que contiene productos de la canasta básica, el cual se entregará de manera bimestral en los Centros de Entrega

un paquete alimentario que contiene productos de la canasta básica, el cual se entregará de manera bimestral en los Centros de Entrega Apoyo económico: de manera bimestral se depositarán mil 420 pesos en una tarjeta electrónica que únicamente podrá usarse para comprar productos de la canasta básica

Las tarjetas electrónicas únicamente son válidas en las tiendas participantes: Soriana, Súper Aki y Willys.

