¿Cómo consultar día, hora y lugar para recoger tu tarjeta Pensión Mujeres Bienestar?

Foto: Gobierno de México.

A partir de octubre y durante los primeros días de noviembre, el Gobierno de México iniciará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a las mujeres registradas en agosto pasado en el programa Pensión Mujeres Bienestar.

Con esta acción, casi dos millones de mexicanas de entre 60 y 64 años recibirán su medio de pago para disponer, de manera directa y segura, del apoyo económico bimestral de 3 mil pesos, sin intermediarios.

¿Cómo saber cuándo y dónde recoger tu tarjeta Pensión Mujeres Bienestar?

Puedes consultar tu día, hora y lugar de entrega siguiendo estos pasos:

Ingresa al sitio oficial – www.gob.mx/bienestar

Darle clic al banner – Entrega de Tarjetas Pensión Mujeres Bienestar

Ingresa tu Clave Única de Registro de Población (CURP)

Presiona el botón “Buscar” para conocer tu sede, fecha y horario

Además, las beneficiarias recibirán un mensaje SMS con la información correspondiente.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, esta etapa representa un paso clave en la consolidación del programa, cuyo objetivo es fortalecer la autonomía económica de las mujeres y garantizar que los recursos lleguen de forma directa a las beneficiarias.

Documentos necesarios para recoger tu tarjeta

Al acudir a recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar, deberás presentar los siguientes documentos: