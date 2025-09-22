Cómo hacer y recibir transferencias desde tu cuenta del Banco del Bienestar

GENERANDO AUDIO...

Banco del Bienestar pide esto a sus usuarios. Cuartoscuro

Si tienes una cuenta en el Banco del Bienestar, puedes realizar transferencias de manera fácil y segura tanto a otras cuentas del mismo banco como a cuentas de otros bancos.

Transferencia al mismo Banco Bienestar

Para transferencias dentro del Banco del Bienestar, sólo necesitas acudir a la ventanilla de cualquier sucursal y proporcionar el número de cuenta o tarjeta del destinatario.

Si deseas enviar dinero a otros bancos, debes realizar la operación vía SPEI en ventanilla. Para ello, necesitas presentar:

Identificación oficial

Contrato de tu cuenta

Solicitud de SPEI (proporcionada por el banco)

Cuenta CLABE y nombre del destinatario

Nombre del banco receptor

Recibir transferencias a cuentas del Banco Bienestar

Por otra parte, para recibir transferencias en tu cuenta, únicamente es necesario proporcionar los 18 dígitos de tu cuenta CLABE, disponibles en la pantalla principal de la app del banco.

Para más información, puedes acudir a las sucursales del banco o comunicarte al teléfono (55) 5481 3300. La dirección de la sucursal central es Av. Río de la Magdalena 115, Col. Tizapán San Ángel, CP 01090, Álvaro Obregón, Ciudad de México. También puedes consultar detalles en www.gob.mx/bancodelbienestar.

