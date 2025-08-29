¿Cómo obtener una pensión de 3 mil pesos para hombres en CDMX?

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció la puesta en marcha del programa Pensión Hombres Bienestar, destinado a otorgar un apoyo económico de 3 mil pesos a varones residentes en la capital que tengan entre 63 años cumplidos y 64 años con 10 meses al momento de la inscripción. Esta medida busca cubrir el periodo previo a la entrada al esquema federal de adultos mayores, que inicia a partir de los 65 años.

Requisitos para la Pensión Hombres Bienestar en CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), los solicitantes deben:

Residir en la Ciudad de México

Tener entre 63 años y 64 años con 10 meses de edad

Presentar los siguientes documentos: CURP, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio no mayor a tres meses

En algunos casos se pedirá información de familiares o tutores para efectos de registro y contacto.

Monto y duración del apoyo económico

La Pensión Hombres Bienestar contempla la entrega de 3 mil pesos bimestrales a cada beneficiario, por un máximo de seis bimestres consecutivos, lo que equivale a un total de 18 mil pesos durante todo el periodo de participación.

La dependencia local destacó que este beneficio es transitorio, pues solo cubre los meses previos a la incorporación automática a la Pensión de Adultos Mayores federal, con lo que se garantiza que no haya interrupciones en la entrega de recursos al cumplir los 65 años.

Objetivo de la Pensión Hombres Bienestar

“El propósito de este esquema es brindar equidad en el acceso a apoyos sociales y acompañar la transición de los hombres hacia la pensión federal”, señaló la Sebien en su presentación oficial.

De esta manera, el programa se convierte en un mecanismo de continuidad que permite a los beneficiarios contar con un ingreso asegurado durante el lapso en el que todavía no son elegibles para el apoyo federal.

