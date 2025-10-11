¿Cómo puede un pensionado del IMSS o ISSSTE recibir el 100% de su último salario?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Millones de pensionados del IMSS e ISSSTE podrán acceder a un retiro digno con la implementación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó en su presentación como una medida de “justicia histórica” al buscar revertir los efectos de la reforma de 2007.

Con este mecanismo, un trabajador que se jubilaría con 4 mil pesos, si su último salario fue de 17 mil pesos, “se va a retirar con un ingreso mensual de 16 mil pesos de manera automática”, ha referido la mandataria federal.

¿Qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

Aprobado por el Congreso, el Fondo tiene como objetivo principal garantizar que los trabajadores que se jubilen bajo el régimen de cuentas individuales (Afores) reciban una pensión equivalente al 100% de su último salario, siempre y cuando este no supere el tope de 17 mil 364 pesos mensuales.

La medida busca corregir la situación que afectaba a millones de mexicanos que, tras trabajar toda su vida, recibían pensiones insuficientes para vivir con dignidad.

Requisitos para acceder a este beneficio

Para que los trabajadores puedan acceder a este complemento de pensión y alcanzar el 100% de su último salario, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Estar inscrito en el IMSS o ISSSTE.

Haberse jubilado o jubilarse bajo el régimen de cuentas individuales (Ley del IMSS 1997 o ISSSTE 2007).

Cumplir con el mínimo de semanas o años cotizados requeridos por su respectivo instituto.

Tener una pensión inicial inferior al 100% de su último salario registrado.

En tanto que la actualización de la pensión debería ser automática al recibir ésta, toda vez que el financiamiento del fondo proviene de diversas fuentes públicas, incluyendo cuentas inactivas de las Afores, utilidades de empresas públicas y aportaciones directas del propio gobierno.