Los padres de un trabajador ahora pueden acceder al 90% de la pensión del IMSS, pero esto aplica únicamente cuando no existen otros beneficiarios legales, como cónyuge, concubina/concubino o hijos.

Tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), este derecho puede ser solicitado por los padres de un trabajador bajo el recurso de Pensión de Ascendientes siempre y cuando cumplan ciertas condiciones.

Requisitos de padres de trabajadores para la pensión del IMSS

Para recibir la pensión del IMSS, los padres deben cumplir con los siguientes requisitos:

Afiliaciones al IMSS bajo la Ley de 1973 : El trabajador fallecido tuvo que haber estado afiliado al instituto bajo el régimen 73

: El trabajador fallecido tuvo que haber estado afiliado al instituto bajo el régimen 73 Ausencia de beneficiarios preferentes : No debe existir cónyuge, concubina(o) ni hijos con derecho a pensión

: No debe existir cónyuge, concubina(o) ni hijos con derecho a pensión Dependencia económica comprobable: Acreditada mediante comprobantes de gastos, transferencias de dinero o pagos realizados por el trabajador

Al cumplir con estas condicionantes, los padres pueden reclamar al IMSS el 90% de la pensión, en lugar del 20% que establecía la Ley del Seguro Social de 1973.

Documentos de los padres de un trabajadores para acceder a la pensión del IMSS

Para realizar el trámite de la Pensión de Ascendientes, los padres deberán presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente Acta de defunción del trabajador Constancia de semanas cotizadas del asegurado, la cual se puede obtener en línea. Documentos que acrediten parentesco y dependencia económica si es requerida

Una vez aceptada la solicitud, el IMSS calcula el 90% de la pensión que correspondía al trabajador fallecido y la asigna mensualmente a los beneficiarios.