Pensión Bienestar Hombres. Foto: Cuartoscuro.

La Pensión Bienestar Hombres comenzó su implementación como un nuevo apoyo económico para hombres de 30 a 64 años con discapacidad permanente, otorgando 3 mil 200 pesos mensuales.

Este programa, que inició su registro el pasado 15 de octubre, tiene como objetivo ayudar a miles de personas que enfrentan limitaciones físicas, motrices, visuales, auditivas o intelectuales a mejorar su calidad de vida mediante un apoyo económico.

¿Cómo acceder al programa Pensión Bienestar Hombres?

Los interesados en acceder a la Pensión Bienestar Hombres deben cumplir con los siguientes requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar:

Tener entre 30 y 64 años de edad .

. Acreditar una discapacidad permanente mediante constancia médica oficial.

mediante constancia médica oficial. Residir en una entidad federativa con convenio vigente con la Secretaría de Bienestar.

La documentación solicitada incluye:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o credencial Inapam).

(INE, pasaporte o credencial Inapam). CURP actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

El proceso de registro se realiza en los Módulos del Bienestar, donde los solicitantes entregan sus documentos y llenan el formato correspondiente. En casos de movilidad limitada, pueden solicitar el registro a domicilio. Una vez completado el trámite, personal de Servidores de la Nación realiza una visita de verificación y posteriormente se notifica la fecha del primer pago.

Pensión Bienestar Hombres: entidades en donde aplica

La Pensión Bienestar Hombres no cuenta con cobertura nacional. El programa no está disponible en los estados de Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, Coahuila y Yucatán, ya que sus gobiernos no firmaron el convenio de universalidad con la federación.

Fecha del primer pago de la Pensión Bienestar Hombres

El calendario oficial indica que las inscripciones comenzaron el 15 de octubre, mientras que los primeros pagos se entregaron a partir del 17 de octubre de 2025.

Las personas que no lograron completar su registro durante el primer periodo podrán hacerlo durante la semana del 20 de octubre, lo que les permitirá integrarse al programa y recibir su depósito bimestral una vez confirmada su incorporación.