Las Pensiones del Bienestar se pagan con la tarjeta del Banco del Bienestar, y muchas personas quieren saber cuánto dinero tienen disponible sin tener que ir al banco.

La buena noticia es que hay formas muy fáciles de hacerlo desde la comodidad de tu casa, ya sea con tu celular o por teléfono.

Programas que usan la Tarjeta del Bienestar

Con esta tarjeta se pagan varios apoyos del gobierno, como:

Pensión para Adultos Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para Personas con Discapacidad

Cómo consultar tu saldo

1. Desde la aplicación del Banco del Bienestar

Puedes revisar tu dinero con la app del banco en tu celular.

Sigue estos pasos:

Descarga la app del Banco del Bienestar desde Google Play o App Store .

desde o . Regístrate con tus datos personales y los de tu tarjeta.

y los de tu tarjeta. Crea un usuario y contraseña que solo tú conozcas.

que solo tú conozcas. Entra a la app y selecciona “Consultar saldo” o “Estado de cuenta”.

Ahí podrás ver cuánto dinero tienes y los últimos movimientos de tu cuenta.

2. Por teléfono

También puedes saber tu saldo llamando al número 800 900 2000.

Haz lo siguiente:

Llama al número y elige la opción 1 .

. Ingresa los 16 números de tu tarjeta y tu año de nacimiento .

de tu tarjeta y tu . El sistema te dirá cuánto dinero tienes.

Este servicio es gratis y funciona todo el día, todos los días.

Cuida tus datos

Es importante que cuides tu información para evitar fraudes o robos.

Sigue estos consejos:

No compartas tu NIP ni tu contraseña con nadie.

tu NIP ni tu contraseña con nadie. No anotes tu NIP en la tarjeta ni en papeles visibles.

tu NIP en la tarjeta ni en papeles visibles. Tira los comprobantes después de usarlos.

después de usarlos. Usa solo la app oficial del Banco del Bienestar.

del Banco del Bienestar. No uses redes WiFi públicas para revisar tu dinero.

para revisar tu dinero. No abras enlaces sospechosos que te lleguen por mensaje o redes sociales.

Consultar tu saldo es muy fácil y seguro. Así podrás saber cuánto dinero tienes disponible sin salir de casa y sin hacer filas en el banco.