¿Cómo saber si tu pensión IMSS puede subir hasta 15% en noviembre?

La Pensión del IMSS es un derecho que se hace efectivo para miles de trabajadores en México. De acuerdo con lo establecido en la Ley 73 del Instituto, los jubilados tienen acceso a diversas facilidades y apoyos asistenciales, los cuales se ven reflejados en el monto final de su pensión.

Entre esos apoyos figuran las asignaciones familiares y una ayuda asistencial que, en circunstancias concretas, puede elevar la pensión al 15%.

Qué son las asignaciones familiares del IMSS

Las asignaciones familiares son complementos que el IMSS concede cuando el pensionado tiene beneficiarios reconocidos (cónyuge, hijos o ascendientes) que dependen económicamente de él. Estas asignaciones se calculan como un porcentaje adicional sobre la pensión base, según lo estipulado en la Ley 73.

Por otro lado, bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 puede incrementarse en hasta un 15% la pensión. Este aumento se otorga a pensionados que no tienen cónyuge, concubina(o), hijos o ascendientes que dependan económicamente de ellos. En estos casos, se concede una ayuda asistencial del 15% sobre el monto de la pensión.

Es importante distinguir ambos mecanismos: uno reconoce cargas familiares; el otro apoya a quienes no cuentan con beneficiarios.

Cómo pueden pensionados IMSS acceder al aumento del 15%

Para solicitar asignaciones familiares o la ayuda asistencial, el pensionado debe tramitar la solicitud ante el IMSS —en la subdelegación correspondiente— o a través de los servicios que el Instituto habilita en línea. Los pasos generales son:

El IMSS revisa y valida la documentación; si la solicitud procede, el ajuste se refleja en el pago de pensión conforme a los plazos internos del Instituto.

Reunir y presentar documentación: identificación, actas de nacimiento y CURP de los beneficiarios (si aplica), acta de matrimonio o comprobantes que acrediten dependencia económica.

En el caso de la ayuda asistencial del 15%, el pensionado deberá acreditar que no cuenta con cónyuge, concubina(o), hijos o ascendientes dependientes.

Quiénes recibirán el aumento del 15% en noviembre

No existe un aumento generalizado automático del 15% para todos los pensionados en noviembre. Recibirán ese incremento quienes soliciten y obtengan la autorización del IMSS bajo las condiciones previstas en la Ley 73 (por ejemplo, la ayuda asistencial para pensionados sin beneficiarios).

Asimismo, quienes acrediten dependientes y consecuentemente reciban asignaciones familiares verán un ajuste conforme a los porcentajes que marque la normativa.

