Foto: Cuartoscuro

La entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años ya comenzó, y miles de beneficiarias buscan conocer si su medio de pago está listo para recogerse durante octubre y noviembre de 2025.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el proceso de distribución se realiza de manera escalonada y se notificará directamente a cada beneficiaria mediante mensaje SMS, con la fecha, hora y lugar de entrega.

Tres formas de revisar si ya puedes recoger tu tarjeta

Existen tres métodos oficiales para confirmar si ya está disponible tu Tarjeta Mujeres Bienestar 2025:

Página oficial de la Secretaría del Bienestar:

Consulta el portal www.gob.mx/bienestar, donde en los próximos días se habilitará el buscador con CURP para revisar el estatus y los detalles de entrega Mensaje de texto (SMS):

Las mujeres registradas recibirán un mensaje al número celular proporcionado durante el trámite, donde se indicará la fecha, hora y módulo asignado para recoger su tarjeta Línea de atención del Bienestar:

También puedes marcar al 800 639 42 64, disponible de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, para resolver dudas sobre tu registro o conocer la programación de entrega

Fechas de entrega y módulos

Las tarjetas son emitidas por el Banco del Bienestar, pero no se entregan en sus sucursales, sino en los módulos habilitados por la Secretaría del Bienestar.

Las beneficiarias que se inscribieron durante agosto podrán recoger su tarjeta del 7 de octubre al 7 de noviembre de 2025. Así lo explicó la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, quien detalló que en este periodo se distribuirán casi 2 millones de tarjetas en todo el país.

Documentos que debes llevar

Para recoger la tarjeta, es necesario presentarse en la fecha y lugar indicados con los siguientes documentos:

Identificación oficial con fotografía (original y copia)

con fotografía (original y copia) Talón morado entregado al momento del registro

Al acudir al módulo, el personal del Bienestar cotejará la información, te pedirá entregar el talón y te entregará un sobre sellado con la tarjeta y el NIP temporal, el cual deberás cambiar en un cajero del Banco del Bienestar por uno nuevo.

Cuándo se deposita el primer pago

Una vez que recibas tu tarjeta, podrás acceder al primer pago en el sexto bimestre de 2025, equivalente a 3 mil pesos bimestrales, monto que podrás disponer en efectivo o utilizar para tus compras.

