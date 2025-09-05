GENERANDO AUDIO...

Con modalidad 40 se pueden alcanzar más semanas de cotización. Foto: getty

Si sueñas con una pensión mayor a 40 mil pesos, la Modalidad 40 del IMSS puede ser una alternativa viable. Este esquema permite que personas que han dejado de trabajar de manera asalariada continúen cotizando, fortaleciendo su historial para la jubilación y asegurando cobertura médica una vez pensionados.

Para alcanzar estos montos, se requiere una planificación a largo plazo: quienes comenzaron a cotizar jóvenes bajo la Ley 73 necesitarían acumular más de 2 mil semanas cotizadas, lo que equivale a cerca de 38 años de trabajo.

Así puedes tener 40 mil pesos de pensión en Modalidad 40

Existen personas en redes que prometen inscribir a personas en esquemas de pensiones superiores a 60 mil pesos, pero el IMSS aclara que esto solo es posible bajo condiciones específicas del Régimen 73 y un historial muy alto de cotización.

Para alcanzar más de 30-40 mil pesos, se requiere mucho tiempo de aportaciones y un salario reportado cercano a las 25 UMAs en los últimos cinco años, o sea, más de 85 mil pesos.

De acuerdo con la información oficial, se requieren más de 2 mil semanas de cotización, lo que equivaldría a 38 años de trabajo, que significa una edad más alta de retiro. Si una persona comenzó a cotizar a los 18 años tendría que retirarse a los 56 años, mientras que una persona que cotizó a los 25 años alcanzaría el retiro a los 63.

Una de las ventajas de la modalidad 40 es que permite aportaciones voluntarias que mejoran la pensión, sin embargo, también tendrían que cumplirse las demás condiciones que pide el IMSS para alcanzar una pensión de 40 mil pesos o más.

Por esa razón el IMSS pide expresamente evitar caer en fraudes y falsas promesas de alcanzar una pensión con montos muy altos solo haciendo aportaciones voluntarias

Cómo supervisa el IMSS la Modalidad 40

El IMSS implementó un mecanismo de supervisión bimestral para garantizar que los pagos y las semanas cotizadas se reflejen correctamente en las cuentas individuales. Además, se han habilitado facilidades de pago bancario, asegurando transparencia y orden en el proceso.

Requisitos para acceder a la Modalidad 40

Para cotizar en la Modalidad 40, es necesario:

No estar asegurado como trabajador subordinado .

. Contar con al menos 52 semanas de cotización en los últimos cinco años.

en los últimos cinco años. Pagar sobre la base del último salario registrado , sin superar las 25 UMAs.

, sin superar las 25 UMAs.

Transparencia y certeza en los pagos

El nuevo sistema de dispersión referenciada garantiza que los pagos lleguen correctamente a las cuentas de los asegurados. El IMSS trabaja coordinadamente con subdelegaciones de todo el país para ofrecer seguridad jurídica, agilidad y certeza a quienes buscan continuar cotizando voluntariamente.

