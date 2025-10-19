GENERANDO AUDIO...

Tarjetas Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que, a través de la Secretaría del Bienestar, entrega un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos a casi dos millones de mexicanas de entre 60 y 64 años.

Entre este mes de octubre y los primeros días de noviembre, el Gobierno de México hará entrega de las tarjetas a las nuevas beneficiarias, mismas que se inscribieron el pasado mes de agosto cuando se abrió el registro.

¿En qué fechas se puede recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar?

Para las mexicanas que se inscribieron en el pasado proceso de registro, que fue en agosto, la entrega de las tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar se llevará a cabo del 10 de octubre al 10 de noviembre, así lo indicó la Secretaría del Bienestar.

Foto: Gobierno de México.

Es importante señalar que anteriormente se tenía previsto que la entrega de los plásticos a las nuevas beneficiarias del programa social sería hasta el 7 de noviembre; sin embargo, con el objetivo de garantizar la atención a todas las beneficiarias, es que se amplió hasta el 10 de noviembre.

¿Cuándo y dónde se debe recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar?

Las nuevas beneficiarias, cuyo rango de edad es de 60 a 64 años, recibirán un mensaje de texto al número de teléfono que proporcionaron al momento de hacer su registro al programa. En él se les dará a conocer el día, la hora y el módulo asignado en su municipio o localidad.

También se podrá consultar siguiendo los siguientes pasos:

Ingresa al sitio oficial – www.gob.mx/bienestar

Darle clic al banner – Entrega de Tarjetas Pensión Mujeres Bienestar

Ingresa tu Clave Única de Registro de Población (CURP)

Presiona el botón “Buscar” para conocer tu sede, fecha y horario

Documentación para recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar

Tras conocer la fecha y el lugar en el que se hará entrega de la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar, las nuevas beneficiarias tendrán que llevar consigo lo siguientes documentos:

Comprobante del trámite

Identificación oficial vigente (original y copia)

Posteriormente, se les tomará una fotografía durante el proceso y, por último, recibirán un sobre sellado con su tarjeta y así disponer de los recursos que bimestralmente se depositarán.