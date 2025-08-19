GENERANDO AUDIO...

Quedan dos semanas para que inicie septiembre de 2025, y miles de pensionados ya esperan conocer la fecha de pago de su pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este beneficio forma parte de los derechos laborales en México y garantiza un ingreso a los trabajadores al llegar a la edad de retiro, o bien, en caso de accidente o enfermedad.

¿Cuándo depositan la pensión IMSS de septiembre 2025?

De acuerdo con el calendario oficial del IMSS, los pagos de pensiones se realizan el primer día de cada mes. En esta ocasión, lunes 1 de septiembre de 2025 será la fecha en la que se disperse el dinero, ya que es un día hábil conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Esto significa que los pensionados podrán disponer de su pago desde esa misma fecha en sus cuentas bancarias.

Recomendaciones para pensionados IMSS

Consultar siempre la página oficial y redes sociales del IMSS , donde se publican los avisos relacionados con las pensiones

, donde se publican los avisos relacionados con las pensiones Revisar el estado de cuenta bancario para confirmar que el depósito fue realizado

para confirmar que el depósito fue realizado En caso de que no se refleje el pago, acudir a la sucursal bancaria o contactar directamente al IMSS para resolver cualquier inconveniente

¿Y si no recibí mi pensión de agosto?

Si aún no se refleja el pago correspondiente a agosto, los beneficiarios pueden:

Revisar con su banco el estatus del depósito

Acudir a las ventanillas de atención

Reportar cualquier irregularidad ante el IMSS

De esta forma, las y los pensionados estarán preparados para recibir su pago de septiembre 2025 desde el lunes 1, sin retrasos ni contratiempos.