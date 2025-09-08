¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar tras el pago de septiembre?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores es uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México, a cargo de la Secretaría del Bienestar. A través de este apoyo, las personas beneficiarias reciben un depósito bimestral en su Tarjeta del Bienestar para contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

En septiembre de 2025, los adultos mayores inscritos recibieron 6 mil 200 pesos, monto correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

¿Cuándo se realizará el próximo pago de la Pensión Bienestar?

De acuerdo con el calendario oficial, tras el depósito de septiembre, el siguiente pago se llevará a cabo en noviembre de 2025, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

Los depósitos se realizan de forma escalonada, organizados según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. El dinero puede retirarse en:

Sucursales del Banco del Bienestar .

. Cajeros automáticos de otros bancos.

Compras en caja en tiendas de autoservicio.

¿Quiénes reciben la Pensión Bienestar?

La Pensión Bienestar está dirigida a todas las personas adultas mayores de 65 años, sin importar su condición social. Este apoyo es universal y busca garantizar una pensión no contributiva que fortalezca la protección social.

Además, a partir de 2025 se incluyó el programa Pensión Mujeres Bienestar, con el que las mujeres de 60 a 64 años pueden registrarse para recibir un depósito bimestral de 3 mil pesos.

Consulta la información oficial

