La Ley 73 del IMSS, considerada la más ventajosa para pensionarse, tiene los días contados. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, este régimen desaparecerá de manera natural y será sustituido por completo por la Ley 97, lo que marcará el fin de una era para millones de trabajadores.

¿Cuándo llega a su fin la pensión Ley 73 del IMSS?

Este régimen aplica únicamente a quienes se registraron en el IMSS antes del 1 de julio de 1997. Para ellos, la pensión se calcula con base en el salario de las últimas semanas cotizadas y solo requieren 500 semanas de cotización para acceder a la jubilación.

Sin embargo, este beneficio terminará cuando ya no haya personas con alta previa a esa fecha.

En ese sentido, si una persona que empezó a cotizar con 18 años en junio de 1997 (el último mes posible) tendría derecho al régimen de 1973, y podría jubilarse a los 60 o 65 años, es decir, entre 2039 y 2044.

¿Qué puede hacerte perder la pensión bajo el régimen Ley 73?

Aunque pertenezcas a este régimen, puedes quedar fuera si:

No alcanzas las 500 semanas cotizadas

Dejas de cotizar y pierdes la conservación de derechos

No solicitas tu pensión tras tu baja laboral

Intentas retirarte antes de los 60 años sin cumplir los requisitos

Por ello, expertos recomiendan revisar la Constancia de Vigencia de Derechos y la fecha de alta en el IMSS para confirmar si aún calificas.

El futuro: solo Ley 97

La Ley 97, vigente para quienes comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997, funciona bajo un esquema de Cuentas Individuales Afore. Esto significa que la pensión depende del ahorro acumulado, los rendimientos y las semanas cotizadas.

En 2025 se exigen 850 semanas de cotización, cifra que aumentará cada año hasta alcanzar mil semanas en 2031. Además, el trabajador puede optar por modalidades como:

Renta vitalicia , contratada con una aseguradora

, contratada con una aseguradora Retiro programado , con la Afore en la que esté registrado

, con la Afore en la que esté registrado Pensión mínima garantizada, que en 2025 va de 3 mil 414.56 pesos a 10 mil 732 pesos mensuales, dependiendo de semanas cotizadas y salario base

Una nueva etapa para el retiro

La transición de la Ley 73 a la Ley 97 representa un cambio generacional en el sistema de pensiones. Mientras la primera ofrecía beneficios más amplios y requisitos menos estrictos, la segunda está diseñada para que cada trabajador financie su retiro con base en sus propios ahorros.