¿Cuándo recibes la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar si te inscribiste en agosto?

Próximamente, entregarán las tarjetas de Mujeres Bienestar. Foto: Cuartoscuro

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, informó que las beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar que se registraron en agosto pasado recibirán la tarjeta durante el próximo mes de octubre. Una vez que tengan el plástico podrán cobrar su apoyo de 3 mil pesos bimestrales.

Si te registraste en agosto, ¿cuándo te entregan tu tarjeta de Pensión Mujeres Bienestar?

Ariadna Montiel se presentó en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum el lunes para hablar sobre el avance de los programas del Bienestar.

Durante su presentación, la funcionaria dio a conocer la fecha en que se entregarán las tarjetas para las beneficiarias que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar durante agosto pasado: el reparto de plásticos se realizará del 1 al 31 de octubre.

Ariadna Montiel añadió que a las mujeres de la tercera edad les llegará un mensaje SMS con los datos sobre la fecha en que deben recoger su tarjeta y el lugar al que deben acudir.

¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas sociales del Gobierno federal que apoya a las mujeres de entre 60 y 64 años. A las beneficiarias se les entrega un depósito bimestral de 3 mil pesos.

Cuando las beneficiarias cumplen los 65 años dejarán de recibir el apoyo y automáticamente serán inscritas al padrón de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse?

Tener entre 60 y 64 años de edad

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

Residir en la República Mexicana

