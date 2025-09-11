GENERANDO AUDIO...

Beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

Las mexicanas que realizaron su registro el mes de agosto para incorporarse a la Pensión Mujeres Bienestar, que recientemente amplió su cobertura a grupos de 60 a 64 años, recibirán el próximo mes de octubre la tarjeta del Banco del Bienestar en el que se les depositará 3 mil pesos de manera bimestral.

Octubre, mes de entrega de Tarjetas del Bienestar para nuevas beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar

La Secretaría del Bienestar anunció que la entrega de las tarjetas del Bienestar para las nuevas beneficiarias a la Pensión Mujeres Bienestar será del 1 al 31 de octubre.

En la conferencia mañanera del lunes 8 de septiembre, Ariadna Montiel, titular de la dependencia federal, indicó que aquellas mujeres que se inscribieron en agosto recibirán un mensaje de texto al número de teléfono que proporcionaron con la fecha, hora y lugar de donde tendrán que acudir para recoger su plástico.

Agregó que, de igual forma, se podrá consultar en la página oficial de la Secretaría del Bienestar los módulos correspondientes.

¿Cuándo recibirán su primer pago las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar?

La funcionaria precisó que una vez que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar tengan en sus manos la tarjeta del Banco del Bienestar verán reflejado su primer pago a partir del mes de noviembre.

Una vez que el pago de 3 mil pesos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre se realice, las beneficiarias podrán hacer uso de él en establecimientos que acepten la tarjeta del Bienestar o acudir a las sucursales del Banco del Bienestar para retirarlo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]