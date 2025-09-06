¿Cuándo y qué jubilados del IMSS recibirán aguinaldo en 2025?

GENERANDO AUDIO...

Se aproxima el aguinaldo del IMSS. Foto: Getty Images.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que en noviembre de 2025 se realizará el depósito del aguinaldo para pensionados, pero no todos los jubilados podrán cobrar esta prestación.

El beneficio dependerá del régimen bajo el cual cotizaron durante su vida laboral y aquí en Unotv.com te damos todos los detalles.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Qué jubilados del IMSS recibirán aguinaldo en 2025?

En México existen dos regímenes de pensión del IMSS:

Ley 73: aplica para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997

aplica para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 Ley 97: corresponde a los trabajadores que se registraron a partir de esa fecha

De acuerdo con información del Seguro Social, el aguinaldo sí se entrega a los pensionados bajo la Ley 73, ya sea por cesantía en edad avanzada o vejez.

En cambio, quienes reciben su pensión conforme a la Ley 97 no tienen derecho a esta prestación, ya que dicho esquema no lo contempla.

La única excepción son los jubilados bajo Ley 97 que optaron por la modalidad de renta vitalicia, pues en esos casos, el contrato con la aseguradora puede incluir el pago de aguinaldo.

¿Cuándo se pagará el aguinaldo del IMSS en 2025?

El IMSS informó que la entrega del aguinaldo se realizará en noviembre de este 2025, junto con el depósito de la pensión mensual.

Aunque la fecha exacta no se ha dado a conocer, el calendario oficial marca que el pago de pensión de noviembre será el lunes 3 de noviembre, por lo que a partir de ese día los pensionados que tengan derecho podrán ver reflejado también su aguinaldo.