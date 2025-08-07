Darán apoyo de hasta 15 mil pesos a desempleados en Edomex

| 17:09 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Personas desempleadas en Edomex pueden pedir apoyo de hasta $15,000; registro en línea o presencial del 4 al 14 de septiembre 2025.
Foto: Cuartoscuro

Si vives en el Estado de México, tienes más de 18 años y perdiste tu empleo recientemente, puedes solicitar el Apoyo al Desempleo para el Bienestar, que ofrece hasta 15 mil pesos en efectivo. La Secretaría del Trabajo del Edomex lanzó una convocatoria para brindar apoyo económico y vincular a los beneficiarios con empleos formales.

El programa está dirigido a personas de 18 años en adelante que residan en el Estado de México y hayan perdido su trabajo en los últimos 18 meses, por causas ajenas a su voluntad.

El apoyo consiste en transferencias de 3 mil pesos que pueden entregarse hasta cinco veces, dependiendo de la disponibilidad presupuestal de 2025.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el seguro de desempleo?

Debes cumplir con lo siguiente:

  • Ser mexicano por nacimiento o naturalización
  • Tener más de 18 años
  • Vivir en el Estado de México
  • Presentar CURP e identificación oficial
  • Comprobante de domicilio reciente
  • Carta bajo protesta de haber perdido el empleo involuntariamente
  • Comprobante de baja laboral (IMSS, ISSSTE o nómina)
  • No estar inscrito en otro programa estatal de apoyo económico

[TE PODRÍA INTERESAR: Prevén cuarto pago de Mujeres con Bienestar Edomex en agosto de 2025]

¿Cómo registrarse al Apoyo al Desempleo?

Hay dos formas:

En línea:

Presencial:

  • Del 4 al 14 de septiembre de 2025, en horarios de 9:00 a 18:00
  • Acude a alguna de las Oficinas Regionales de Empleo en municipios como Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla o Nezahualcóyotl

Las listas de personas beneficiarias se publicarán en septiembre de 2025, en la página oficial de la Secretaría del Trabajo del Edomex.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Adultos mayores perderían la pensión Bienestar si hay errores en sus datos personales: cambian de domicilio sin avisar y más

Pensiones

Adultos mayores perderían la pensión Bienestar si hay errores en sus datos personales: cambian de domicilio sin avisar y más

Ingreso Ciudadano Universal 2025: ¿llega al Edomex el apoyo de 2 mil pesos?

Pensiones

Ingreso Ciudadano Universal 2025: ¿llega al Edomex el apoyo de 2 mil pesos?

Mujeres con Bienestar 2025: motivos más comunes de rechazo de solicitudes

Pensiones

Mujeres con Bienestar 2025: motivos más comunes de rechazo de solicitudes

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuál es la fecha límite para registrarse?

Pensiones

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuál es la fecha límite para registrarse?

Etiquetas: