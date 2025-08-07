GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Si vives en el Estado de México, tienes más de 18 años y perdiste tu empleo recientemente, puedes solicitar el Apoyo al Desempleo para el Bienestar, que ofrece hasta 15 mil pesos en efectivo. La Secretaría del Trabajo del Edomex lanzó una convocatoria para brindar apoyo económico y vincular a los beneficiarios con empleos formales.

El programa está dirigido a personas de 18 años en adelante que residan en el Estado de México y hayan perdido su trabajo en los últimos 18 meses, por causas ajenas a su voluntad.

El apoyo consiste en transferencias de 3 mil pesos que pueden entregarse hasta cinco veces, dependiendo de la disponibilidad presupuestal de 2025.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el seguro de desempleo?

Debes cumplir con lo siguiente:

Ser mexicano por nacimiento o naturalización

Tener más de 18 años

Vivir en el Estado de México

Presentar CURP e identificación oficial

Comprobante de domicilio reciente

Carta bajo protesta de haber perdido el empleo involuntariamente

Comprobante de baja laboral (IMSS, ISSSTE o nómina)

No estar inscrito en otro programa estatal de apoyo económico

[TE PODRÍA INTERESAR: Prevén cuarto pago de Mujeres con Bienestar Edomex en agosto de 2025]

¿Cómo registrarse al Apoyo al Desempleo?

Hay dos formas:

En línea:

Entra a trabajo.edomex.gob.mx

Llena el Formato Único de Bienestar (FUB) y adjunta tus documentos en PDF

Presencial:

Del 4 al 14 de septiembre de 2025 , en horarios de 9:00 a 18:00

, en horarios de 9:00 a 18:00 Acude a alguna de las Oficinas Regionales de Empleo en municipios como Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla o Nezahualcóyotl

Las listas de personas beneficiarias se publicarán en septiembre de 2025, en la página oficial de la Secretaría del Trabajo del Edomex.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]