Darán apoyo de hasta 15 mil pesos a desempleados en Edomex
Si vives en el Estado de México, tienes más de 18 años y perdiste tu empleo recientemente, puedes solicitar el Apoyo al Desempleo para el Bienestar, que ofrece hasta 15 mil pesos en efectivo. La Secretaría del Trabajo del Edomex lanzó una convocatoria para brindar apoyo económico y vincular a los beneficiarios con empleos formales.
El programa está dirigido a personas de 18 años en adelante que residan en el Estado de México y hayan perdido su trabajo en los últimos 18 meses, por causas ajenas a su voluntad.
El apoyo consiste en transferencias de 3 mil pesos que pueden entregarse hasta cinco veces, dependiendo de la disponibilidad presupuestal de 2025.
¿Cuáles son los requisitos para obtener el seguro de desempleo?
Debes cumplir con lo siguiente:
- Ser mexicano por nacimiento o naturalización
- Tener más de 18 años
- Vivir en el Estado de México
- Presentar CURP e identificación oficial
- Comprobante de domicilio reciente
- Carta bajo protesta de haber perdido el empleo involuntariamente
- Comprobante de baja laboral (IMSS, ISSSTE o nómina)
- No estar inscrito en otro programa estatal de apoyo económico
¿Cómo registrarse al Apoyo al Desempleo?
Hay dos formas:
En línea:
- Entra a trabajo.edomex.gob.mx
- Llena el Formato Único de Bienestar (FUB) y adjunta tus documentos en PDF
Presencial:
- Del 4 al 14 de septiembre de 2025, en horarios de 9:00 a 18:00
- Acude a alguna de las Oficinas Regionales de Empleo en municipios como Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla o Nezahualcóyotl
Las listas de personas beneficiarias se publicarán en septiembre de 2025, en la página oficial de la Secretaría del Trabajo del Edomex.