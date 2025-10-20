De 0 a 64 años, así puedes acceder a la Pensión Bienestar que da 19 mil 200 pesos

GENERANDO AUDIO...

Se tienen que cumplir con requisitos para esta Pensión Bienestar. Foto: Cuartoscuro

En México, el apoyo a los sectores más vulnerables es una realidad. Por ello, el Gobierno federal implementó la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad, dirigida a hombres y mujeres de 0 a 64 años, con el fin de garantizar un ingreso que impulse su desarrollo.

Se trata de un programa social que otorga un apoyo anual de 19 mil 200 pesos a personas con discapacidad permanente. La ayuda se entrega directamente —sin intermediarios— a través de la tarjeta del Banco del Bienestar en las entidades que han firmado convenios con el Gobierno de México.

¿Quiénes reciben la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad?

En 2025, la pensión se distribuye a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años en las siguientes 24 entidades que mantienen convenio de universalidad:

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En los ocho estados restantes, el apoyo se otorga a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años. A partir de esa edad, el beneficio aplica únicamente en municipios o localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.

Requisitos para recibir la Pensión Bienestar

En los estados con convenio, el requisito principal es tener menos de 65 años; en los demás, menos de 30 años, salvo en zonas indígenas o marginadas, donde puede extenderse hasta los 64.

Documentos necesarios:

Acta de nacimiento (original y copia)

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o similar)

CURP (original y copia)

(original y copia) Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad)

Certificado médico que acredite discapacidad permanente (emitido por institución pública)

Si la persona beneficiaria no puede acudir personalmente, puede designar a una persona auxiliar que presente identificación, CURP, comprobante de domicilio y documento que acredite el parentesco.

¿Cuándo se paga la pensión y cómo registrarse?

El monto bimestral es de 3 mil 200 pesos, que equivalen a 19 mil 200 pesos anuales. El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Los periodos de incorporación se abren de forma periódica. Las fechas y módulos se anuncian en los canales oficiales del programa y pueden consultarse en la página de la Secretaría del Bienestar.

