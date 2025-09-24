¿De cuánto es el aguinaldo para pensionados del IMSS e ISSSTE?

GENERANDO AUDIO...

¿Qué pensionados reciben aguinaldo? Foto: Shutterstock.

Con la llegada de fin de año, miles de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) esperan uno de los pagos más esperados: el aguinaldo 2025.

Esta prestación, establecida por ley, aplica sólo para quienes cumplen con ciertos requisitos y se entregará a partir de noviembre.

¿Quiénes sí reciben aguinaldo del IMSS e ISSSTE?

El aguinaldo está destinado principalmente a los pensionados que se jubilaron bajo la Ley 73 del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, en las modalidades de cesantía en edad avanzada o vejez.

Para recibirlo es necesario:

Tener entre 60 y 65 años

Contar con el período mínimo de cotización según la ley

Haberse dado de baja del Régimen Obligatorio

No tener empleo remunerado

Haber registrado la pensión antes del 1 de julio de 1997

Quienes cotizan bajo la Ley 97 no tienen derecho a aguinaldo, excepto quienes contrataron renta vitalicia en su aseguradora.

¿De cuánto será el aguinaldo IMSS e ISSSTE 2025?

IMSS: el pago mínimo será de 7 mil 3 pesos en zonas fronterizas y 6 mil 223 pesos para el resto del país.

ISSSTE: garantiza al menos 6 mil 121 pesos.

En ambos casos, la Ley establece que ningún pensionado puede recibir menos de esas cantidades.

¿Cuándo se deposita el aguinaldo IMSS e ISSSTE 2025?

IMSS. El pago se hará en noviembre, junto con la pensión mensual programada para el 3 de noviembre de 2025. En algunos casos, se dividirá: una parte en noviembre y otra en enero de 2026.

ISSSTE. Entregará en tres partes: el de tu pensión del 31 de octubre, la primera parte del aguinaldo la primera quincena de noviembre y el resto en enero de 2026.

Aguinaldo del Inapam

El Inapam también otorga aguinaldo, pero sólo a quienes participan en el programa Vinculación Productiva de Personas Adultas Mayores, que permite a mayores de 60 años trabajar en empresas con convenio.

En este caso, el monto depende del contrato, pero la ley asegura al menos 15 días de salario, con pago antes del 20 de diciembre de 2025.

¿Y la Pensión del Bienestar reciben aguinaldo?

Es importante aclarar que los beneficiarios de la Pensión del Bienestar no reciben aguinaldo, ya que se trata de un programa social y no de un plan de retiro como el del IMSS o ISSSTE.