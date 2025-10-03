GENERANDO AUDIO...

Hay beneficios para los pensionados del IMSS. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

¡Buenas noticias para los pensionados! El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha recordado a sus beneficiarios que, además del pago mensual de su pensión, tienen acceso a un catálogo de prestaciones y beneficios preferenciales en distintos rubros clave.

Estos beneficios, que en algunos casos alcanzan hasta el 50% de descuento, cubren desde centros vacacionales, programas de arte y cultura, hasta préstamos, disponibles sólo con ser derechohabiente del IMSS.

¿Qué beneficios tienen los pensionados del IMSS?

Los beneficios para los pensionados aplican gracias a normativas que buscan mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en el país.

Aquí te presentamos algunas de las principales prestaciones a las que puedes acceder:

Centros vacacionales (hasta 50% de descuento)

A través de los centros vacacionales como La Trinidad, Malintzi y Oaxtepec, puedes disfrutar de diferentes actividades y días de relajación alejado de las actividades cotidianas. Paquetes que incluyen además hasta un 50% de descuento en la segunda noche de hospedaje.

Para mayor información y reservaciones, ingresa al siguiente link:

Arte y cultura

El Seguro Social también tiene a disposición de los pensionados programas de cultura y arte, que tienen como objetivo desarrollar la creatividad y sensibilidad, al igual que las capacidades motrices e intelectuales, dentro de un ambiente que favorece la socialización.

Éstos se desarrollan mediante festivales artísticos, exposiciones, salas de lectura y ciclos de cine.

Prestamos a pensionados

El IMSS informa que, como pensionado, al amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 (LSS 1973), y si cuentas con capacidad de crédito, podrás solicitar un préstamo a cuenta de tu pensión con cualquier entidad financiera que tenga convenio vigente.

Quien busque solicitar un préstamo puede ingresar a:

Éstos y más beneficios para pensionados del IMSS están el enlace, en la sección de Jubilación o Pensión: