Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que otorga un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos a mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años.

Durante este mes de octubre y los primeros días de noviembre de 2025, el Gobierno federal realiza la entrega de las tarjetas a las nuevas beneficiarias que se inscribieron en el registro realizado en agosto pasado.

Fechas para recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar

La Secretaría del Bienestar informó que la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar se llevará a cabo del 10 de octubre al 10 de noviembre de 2025.

Inicialmente, la fecha límite estaba programada hasta el 7 de noviembre, pero el periodo se amplió tres días más con el objetivo de garantizar que todas las beneficiarias reciban su plástico en tiempo y forma.

¿Cómo saber cuándo y dónde recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar?

Las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto recibirán un mensaje de texto al número telefónico proporcionado durante el proceso de inscripción. En dicho mensaje se les indicará la fecha, hora y módulo asignado para acudir a recoger la tarjeta.

También pueden consultar la información en línea, siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio oficial www.gob.mx/bienestar. Dar clic en el banner “Entrega de Tarjetas Pensión Mujeres Bienestar”. Escribir la Clave Única de Registro de Población (CURP). Presionar el botón “Buscar” para conocer la sede, fecha y horario asignado.

Documentos para recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar

Las nuevas beneficiarias deberán presentar los siguientes documentos el día de la entrega:

Comprobante del trámite .

. Identificación oficial vigente (original y copia).

Durante el proceso se tomará una fotografía a la beneficiaria y posteriormente se le entregará un sobre sellado con su tarjeta, con la cual podrá disponer del depósito bimestral de 3 mil pesos correspondiente al programa.