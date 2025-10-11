GENERANDO AUDIO...

Inició la entrega de tarjetas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Del 7 de octubre al 7 de noviembre, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, realizará la entrega de casi 2 millones de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar a mujeres de entre 60 y 64 años que se registraron en agosto pasado.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, informó que las beneficiarias podrán consultar en la página oficial de la Secretaría el día, hora y lugar para recoger su tarjeta, además de recibir un mensaje SMS con los detalles de la cita.

“Entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre entregaremos casi 2 millones de tarjetas, que son las mujeres que se registraron a esta pensión”, precisó Montiel, al señalar que la entrega se hará de manera directa y sin intermediarios.

¿Qué documentos se solicitarán?

Para recibir la Tarjeta de Bienestar, las beneficiarias deberán acudir en la fecha y hora asignadas, presentar una identificación oficial (original y copia) y el talón morado del registro de solicitud. La entrega se realizará en un sobre sellado, y se tomará una fotografía de la persona para constatar la entrega correcta.

La funcionaria recordó que el objetivo del programa es reconocer y apoyar el trabajo de las mujeres que han dedicado su vida a sus familias y comunidades, garantizando su bienestar económico.

Además, Montiel Reyes informó que la inversión social para los programas de bienestar durante el bimestre septiembre-octubre asciende a 92 mil 358.3 millones de pesos, en beneficio de más de 16 millones de personas.