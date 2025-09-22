IMSS alista aguinaldo 2025 para pensionados: ¿cuándo lo depositan?

GENERANDO AUDIO...

Adultos Mayores. Foto: Cuartoscuro

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán el aguinaldo en los próximos meses. Se espera que el depósito se haga durante noviembre después de que reciban el pago de la pensión correspondiente al penúltimo mes del 2025.

¿Cuándo recibirán los pensionados el aguinaldo del 2025?

Si bien el IMSS no ha dado a conocer la fecha exacta en la que se hará el depósito correspondiente al aguinaldo 2025 de los pensionados, se espera que sea a partir del lunes 3 de noviembre, fecha en la que se pagará la pensión correspondiente al onceavo mes del año.

Podría ser en las próximas semanas cuando el IMSS confirme la fecha en la que se haga el pago del aguinaldo a los pensionados.

De acuerdo con el IMSS, el pago del aguinaldo equivale a una mensualidad de la pensión, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. Además, aclara que se deposita en una sola exhibición cada noviembre.

¿Quiénes tienen derecho a recibir el aguinaldo por parte del IMSS?

El pago correspondiente al aguinaldo 2025 se hará únicamente a los pensionados del IMSS que se encuentren bajo la Ley del Seguro Social de 1973, en las modalidades de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

Los pensionados bajo la Ley del Seguro Social vigente desde el 1 de julio de 1997 no reciben un depósito por el concepto de aguinaldo. Sin embargo, existe una excepción que contempla a los jubilados que optaron por la modalidad de renta vitalicia, ya que su contrato con una aseguradora puede contemplar el pago de aguinaldo.

¿De cuánto es el depósito por concepto de aguinaldo?

Los jubilados que tengan derecho a obtener el pago del aguinaldo por parte del IMSS, recibirán lo equivalente a una mensualidad de la pensión. El depósito no contempla ningún tipo de ayuda asistencial en caso de tenerla, y solamente se otorga el monto de la pensión del beneficiado.